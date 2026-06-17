Ονόματα που ακούγονται για το κόμμα Σαμαρά

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«Αλλάζουμε την καθημερινότητα»

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με την επιχείρηση της κυβέρνησης, με τίτλο «αλλάζουμε την καθημερινότητα». Τι σημαίνει αυτό; Ο πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγίες για να αντιμετωπιστούν ζητήματα άμεσης καθημερινότητας με στόχο σύντομα να αλλάξει όσο γίνεται το κλίμα σε τμήματα της κοινωνίας που δοκιμάζονται. Ένα από τα καυτά θέματα είναι αυτό της ακρίβειας και από χθες υπάρχει η νέα εφαρμογή PosoKanei, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός

Πάντως διαχρονικά στην Ελλάδα όταν γίνεται συζήτηση για τον πληθωρισμό, υπάρχει η φράση ότι είναι εισαγόμενος. Αυτό λένε και στην κυβέρνηση τώρα, με το επιχείρημα ότι προέρχεται κατά βάση από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να συνεχίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αυξάνουν τα εισοδήματα των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων, για να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα.

Η μάχη με τον τιμάριθμο

Βέβαια για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τον τιμάριθμο και αυτό δεν το αρνείται κανείς στην κυβέρνηση. Ως εκ τούτου η νέα εφαρμογή που παρουσιάστηκε και σε σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα αντικαταστήσει το e-katanalotis, με στόχο να λειτουργήσει ως πιο ευέλικτο εργαλείο ενημέρωσης και σύγκρισης τιμών για τους πολίτες. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ. Για να δούμε.

Εγκαίνια και έργα με το βλέμμα στις κάλπες

Πέρα από τις στοχευμένες κινήσεις για την αλλαγή στην καθημερινότητα, ο πρωθυπουργός, όπως σας ανέφερε η στήλη χθες αρχίζει κύκλο περιοδειών. Μετά τη Ρόδο σειρά είχε χθες η Αττική με περιοδεία στους δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Εκεί επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ μετά είχε συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και η περιοδεία έκλεισε με συναντήσεις με πολίτες στη Βούλα. Αυτή η δραστηριότητα του Κυρ. Μητσοτάκη σε καθαρά προεκλογικούς τόνους, προκαλεί συζητήσεις και σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες αν και ο ίδιος το αρνείται. Πάντως, η περιοδεία της εβδομάδας εντός πρωτευούσης ήταν προγραμματισμένη για τη δυτική Αττική, ωστόσο το μεγάλο έργο του Σκαραμαγκά χρειάζεται λίγες μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί κι έτσι αποφασίστηκε να αλλάξει προσανατολισμό και να επισκεφτεί τα νότια.

«Να μην γίνει στραβοπάτημα»

Ρώτησα υπουργό της κυβέρνησης πόσο ρεαλιστικό εκτιμά ότι είναι το να επιτευχθεί αυτοδυναμία στις εκλογές για τη ΝΔ και μου απάντησε ότι μπορεί να το καταφέρει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντικειμενική φθορά, απλά απαιτούνται -όπως είπε- προσεκτικά βήματα το επόμενο διάστημα και το κυριότερο να μην γίνει κάποιο στραβοπάτημα. Εκτίμησε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, ωστόσο δεν πιστεύει ότι η Μαρία Καρυστιανού θα καταλάβει την τρίτη θέση. Ρώτησα για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και μου απάντησε ότι έκανε πολλά λάθη. Πάντως δεδομένου ότι θα είναι υποψήφιος μου εξήγησε ότι το πρόγραμμά του δεν φτάνει για ένα 24ωρο και αυτό γιατί συνδυάζει το έργο του στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιό του με συνεχείς επαφές για να καταγράψει την καλύτερη δυνατή θέση στο ψηφοδέλτιο. «Γυρίζω σπίτι και δεν θέλω να μιλάω με κανέναν», μου είπε χαρακτηριστικά. Για να καταλάβετε ότι η προεκλογική περίοδος είναι άκρως απαιτητική.

Η ενίσχυση της άμυνας

Να πάμε όμως και σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE και τη χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις. Το νέο μου το μετέφεραν από τις Βρυξέλλες καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως, και η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες που εντάσσονται επισήμως στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ για δράσεις που συνδέονται με την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η γυναικοκτονία στο Σύνταγμα από το ΠΑΣΟΚ

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στον απόηχο μιας νέας γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στη Δράμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ορίζει ότι στο άρθρο 5 του Συντάγματος πρέπει να αναγράφεται ότι «η προστασία από την έµφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του Κράτους» και το αιτιολογούν, τονίζοντας ότι «προτείνεται η αναμόρφωση του άρθρου 5, ώστε να αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τους λόγους που δύναται να στοιχειοθετήσουν απαγορευμένη διάκριση. Προστίθεται η αναπαραγωγική ελευθερία στο δικαίωμα προστασίας της υγείας. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 5, µε την οποία τίθεται η προστασία από την έµφυλη βία, καθώς και οι γυναικοκτονίες». Λογική πρόταση, αν σκεφθεί κανείς ότι, σύμφωνα με όσα μου είπε νομικός με γνώση του αντικειμένου, από το 2020 μέχρι σήμερα, 77 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους: 4 το 2020, 15 το 2021, 13 το 2022, 6 το 2023, 15 το 2024, 19 το 2025, ενώ από τις αρχές του 2026 μετράμε ήδη πέντε δολοφονίες.

Ο συναινετικός Βορίδης και η ευχή Δουδωνή

Λόγω της αναφοράς στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ να σταθώ και στις εργασίες της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Χθες σας έγραφα για την ένταση που επικράτηση λόγω της προεδρίας Μάκη Βορίδη που όμως έκανε κατά την χθεσινή συνεδρίαση μια κίνηση φιλίας και θέλοντας να εμφανιστεί συναινετικός και ανοικτός για συγκλίσεις άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο άρθρα που θα προταθούν από την αντιπολίτευση και δε συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία. Πάντως, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, του ευχήθηκε ως εξής: «Δε θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν ενστάσεις ως προς το πρόσωπό σας…Με δεδομένη επίσης την παρελθούσα επίθεσή σας στους Συνταγματικούς θεσμούς. Όμως, υπενθυμίζω και σας καλώ να θυμηθείτε το παράδειγμα του Αγίου Κυπριανού, ο οποίος ων μέγας μάγος έγραψε την ευχή κατά της μαγείας και ήλθε στην Ορθοδοξία. Εύχομαι να επανέλθετε στη συνταγματική Ορθοδοξία, κύριε Βορίδη».

Δεν κατεβαίνει ο Παπαθεοδώρου με το ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία

Ο πρώην υφυπουργός Παιδείας, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία. Παρά τα παραπολιτικά δημοσιεύματα και τις σχετικές εισηγήσεις που έπεσαν στο τραπέζι της Χαριλάου Τρικούπη, η υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη περιφέρεια αποκλείεται οριστικά. Πρόκειται για ένα στέλεχος της διεύρυνσης με έμπειρο πανεπιστημιακό προφίλ, του οποίου η πρόσφατη παρουσία στην περιοχή, όπως η ομιλία του στον Πύργο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη, έφερε στο προσκήνιο το που θα κατέβει η αν θα κατέβει ως υποψήφιος. Όπως μαθαίνω ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος βγαίνει με μεγάλο ποσοστό εκεί πρώτος και με διαφορά από τον δεύτερο, ήταν θετικός στην κάθοδο του Θ. Παπαθεοδώρου. Το δια ταύτα της υπόθεσης είναι σαφές και το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν.

Ονόματα που ακούγονται για το κόμμα Σαμαρά

Η συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά έχει αλλάξει επίπεδο. Και αυτό γιατί οι πέριξ του πρώην πρωθυπουργού γνωρίζουν καλά ότι έχει «κλειδώσει» και το όνομα και το έμβλημα με το ενδιαφέρον να περιστρέφεται στο ποιοι θα το στελεχώσουν. Οι εξ απορρήτων του Μεσσήνιου πολιτικού Κώστας Μπούρας και Χρύσανθος Λαζαρίδης γνωρίζουν όλο το παρασκήνιο των επαφών – συναντήσεων, στην επικοινωνία ο Νίκος Τσιούτσιας και ο πολύπειρος Δημήτρης Απόκης με εξειδίκευση στα διεθνή θέματα. Τα ψηφοδέλτια προχωρούν με τις πληροφορίες της στήλης να συγκλίνουν σε ένα μίγμα πρώην υπουργών, πρώην βουλευτών και στελεχών που αισθάνονται πολιτικά «άστεγοι». Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι γύρω του εμφανίζεται ένας πυρήνας προσώπων με αναφορές όχι μόνο στο σαμαρικό αλλά και στο καραμανλικό στρατόπεδο. Συχνά στα πηγαδάκια ακούγονται ονόματα όπως ο Χαράλαμπος Αθανασίου και ο Μάριος Σαλμάς, ενώ γίνεται λόγος και για δίκτυο παλαιών κομματικών στελεχών της περιφέρειας που παραμένουν πιστά στον πρώην πρωθυπουργό. Χρήστος Ζώης, Θανάσης Σκόρδας, Φεβρωνία Πατριανάκου και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια.

Η καρατόμηση Παππά

Σε πλήρη αναδιάταξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια θυελλώδους συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη μειοψηφία και όσους αμφισβητούν τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. Η μεγαλύτερη έκπληξη της συνεδρίασης αφορούσε την αποπομπή του Νίκου Παππά από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως άμεση απάντηση στις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του, με τις οποίες είχε αφήσει αιχμές για την ηγεσία. Παράλληλα, παρελθόν αποτελεί και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, με τον Σ. Φάμελλο να τους ευχαριστεί τυπικά για την προσφορά τους. Τα νέα πρόσωπα στο προσκήνιο είναι, ο Χρήστος Γιαννούλης που αναλαμβάνει νέος εκπρόσωπος Τύπου (μέχρι πρότινος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος) και οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας που ορίζονται ως οι νέοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόμματος. Στοιχηματίζω ότι ο Κ. Ζαχαριάδης πηγαίνει προς την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα σιγά – σιγά, ενώ ήταν θέμα χρόνου να εγκαταλείψει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου.

Για τα μάτια του Τσίπρα

Η αποπομπή του Ν. Παππά δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο πρώην υπουργός είχε στηρίξει την τροπολογία της μειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή, ασκώντας κριτική στον Σ. Φάμελλο για καθυστερήσεις στην επίσημη συμφωνία συνεργασίας και κοινής εκλογικής κάθοδου με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα. Ο Ν. Παππάς είχε ζητήσει να έρθει η συμφωνία «πριν τη θερινή ραστώνη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν κενά στην εφαρμογή των αποφάσεων και καλώντας τον Πρόεδρο να προσδιορίσει τις δικές του αρμοδιότητες. Μετά την απόφαση Φάμελλου, το λακωνικό σχόλιο ήταν «ουδείς αναντικατάστατος…».

Φάμελλος κατά Πολάκη

Το θέμα όμως είναι ότι ο Σ. Φάμελλος δεν μπορεί να αποφύγει την εσωτερική σύγκρουση ακόμα και με τον Παύλο Πολάκη παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της ΚΟ. Χθες στην εισήγησή του, στην Κ.Ο. εμφανίστηκε αποφασισμένος να κόψει κάθε τάση εσωστρέφειας. «Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ, προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά», τόνισε χαρακτηριστικά και έστειλε αυστηρό μήνυμα τόσο προς τον Παύλο Πολάκη (ο οποίος λίγο πριν τη συνεδρίαση είχε εξαπολύσει βέλη, μέσω των social media, για την απροθυμία συμφωνίας με την ΕΛ.Α.Σ.), όσο και προς τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της διαγραφής: «Δε θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε… Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος». Προβλέπω και άλλα επεισόδια.

Το νέο «Beach Concept» του Nammos και η Alpha Dhabi

Κάτι ακούω ότι υπάρχει κινητικότητα γύρω από το Nammos εκ νέου στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά όχι στη Μύκονο, αλλά σε επίπεδο εταιρικής προετοιμασίας. Όπως πληροφορούμαι, πριν λίγες ώρες δημιουργήθηκε η Nammos Beach Concept Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στο Μαρούσι, στην οδό Θεοτοκοπούλου 4, ανοίγοντας νέα σενάρια για το επόμενο βήμα του γνωστού brand στην Ελλάδα. Η νέα εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, ωστόσο το εύρος των δευτερευουσών δραστηριοτήτων είναι εκείνο που τραβά την προσοχή. Στο καταστατικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες εστίασης, καφέ-μπαρ, catering, καταλύματα σύντομης διαμονής, διαχείριση ακινήτων, υπηρεσίες στάθμευσης, πορτιέρη και παρκαδόρου, τουριστικά είδη, ταξιδιωτικά πρακτορεία, διοργάνωση εκδηλώσεων, ακόμη και μίσθωση ομπρελών και καθισμάτων παραλίας. Δηλαδή όλο το φάσμα ενός ολοκληρωμένου beach hospitality concept και όχι απλώς ενός ακόμη εστιατορίου. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι ως εταίρος της νεοσύστατης εταιρείας εμφανίζεται η Benestar Property Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων, με κεφάλαιο μόλις 1 ευρώ. Η Benestar Property εκπροσωπείται από τον Sanjay Nandi, πρόσωπο που συνδέεται με τη διοικητική παρουσία του ευρύτερου σχήματος που έχει αναλάβει τη διεθνή ανάπτυξη του Nammos. Το νήμα οδηγεί στην ADMO Lifestyle Holding, το κοινό επενδυτικό όχημα της αραβικών συμφερόντων Alpha Dhabi Holding και της Monterock International του Πέτρου Στάθη, το οποίο έχει χτιστεί ακριβώς πάνω στη λογική της ανάπτυξης πολυτελούς φιλοξενίας και εστίασης. Η ίδια η ADMO αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 2022 ως joint venture μεταξύ Alpha Dhabi και Monterock, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει το Nammos ως μέρος της διεθνούς στρατηγικής επέκτασης. Να σας πω εδώ ότι η ADMO ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2025 περαιτέρω επένδυση στο Nammos, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης του brand σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και resorts. Το Nammos έχει ήδη περάσει σε φάση εξωστρέφειας, με το Nammos Hotel Mykonos να παρουσιάζεται ως το πρώτο ξενοδοχειακό project του brand, ενώ το Nammos Resort Amaala στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο ίδιο διεθνές αφήγημα πολυτελούς φιλοξενίας.

Τίτλοι τέλους για τα απομεινάρια της ΕΑΣ Λακωνίας

Από φίλους που τυχαίνει να έχω στην Πελοπόννησο, μαθαίνω ότι για μία από τις πιο ιστορικές συνεταιριστικές δομές της Πελοποννήσου, πέφτει η αυλαία. Ή τουλάχιστον για ό,τι απέμεινε από την άλλοτε κραταιά ΕΑΣ Λακωνίας. Όπως πληροφορούμαι, στις 30 Ιουνίου προγραμματίζεται ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση ακινήτου της υπό εκκαθάριση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας σε μία ακόμη κίνηση ρευστοποίησης της περιουσίας της. Το ακίνητο που βγαίνει στο «σφυρί» βρίσκεται στο Γύθειο, στη θέση «Κουτσουριάνικο», επί της εθνικής οδού Σπάρτης-Γυθείου, και αφορά εργοστάσιο με αποθήκες, χώρους πωλήσεων και έκθεσης συνολικής επιφάνειας άνω των 1.800 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο περίπου 3,3 στρεμμάτων. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 1,25 εκατ. ευρώ. Για όσους γνωρίζουν την ιστορία του συνεταιριστικού κινήματος στη Λακωνία, η ΕΑΣ Λακωνίας υπήρξε επί δεκαετίες βασικός πυλώνας για τους παραγωγούς της περιοχής, με παρουσία σε κρίσιμους αγροτικούς τομείς και σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα, οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις και οι γνωστές παθογένειες πολλών συνεταιριστικών σχημάτων οδήγησαν σταδιακά στην αποδυνάμωσή της και τελικά στην εκκαθάριση.

Η Ελινόιλ ψάχνει περισσότερο χώρο στα πρατήρια

Ακούω ότι στην Ελινόιλ του καπετάν Σπύρου Καρνέση, η επόμενη πίστα περνά μέσα από το δίκτυο πρατηρίων. Η εταιρεία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αυξημένου ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά καυσίμων, φαίνεται πως δίνει πλέον ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της παρουσίας της σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές. Το ενδιαφέρον του ομίλου δεν περιορίζεται μόνο στην προσθήκη νέων συνεργαζόμενων σημείων. Στο πλάνο βρίσκεται και η περαιτέρω ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, κίνηση που δείχνει ότι η εταιρεία θέλει μεγαλύτερο έλεγχο στο δίκτυο, στην εικόνα του σήματος και στην εμπορική απόδοση των σημείων της. Έτσι, στην αγορά καυσίμων, όπου τα περιθώρια πιέζονται και η διαφοροποίηση δεν είναι πάντα εύκολη, το δίκτυο παραμένει το βασικό πεδίο μάχης. Ένα πρατήριο με καλή θέση, σωστή λειτουργία και ισχυρή αναγνωρισιμότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά σε περιοχές με υψηλή κυκλοφορία ή έντονη τουριστική κίνηση.

Η Αγγελικούση επιστρέφει στον Περσικό Κόλπο

Με το Στενό του Ορμούζ να ανοίγει ξανά, μου λένε από την ναυτιλιακή αγορά ότι οι μεγάλοι παίκτες της ναυτιλίας σπεύδουν να πάρουν θέση στον Κόλπο, ποντάροντας στην επαναφορά της ομαλότητας αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργεί η αναταραχή των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με στοιχεία της Maritime Data, 69 δεξαμενόπλοια έχουν ήδη βάλει ρότα προς τη Μέση Ανατολή, ένδειξη ότι η αγορά κινείται γρήγορα για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε όσο η διέλευση από το στρατηγικό πέρασμα παρέμενε προβληματική. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κομβικό για τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου και κάθε διαταραχή εκεί μεταφράζεται άμεσα σε νευρικότητα για ναύλους, φορτία και διαθέσιμη χωρητικότητα. Ανάμεσα στους ομίλους που κινούνται δυναμικά βρίσκεται και η Maran Tankers Management της Μαρίας Αγγελικούση, η οποία, όπως αναφέρεται, στέλνει πέντε VLCCs στην περιοχή. Μεταξύ αυτών και το νεότευκτο Antonis I. Angelicoussis, χωρητικότητας 320.900 dwt, που κατασκευάστηκε το 2023. Γεγονός είναι άλλωστε ότι οι ισχυροί πλοιοκτήτες που διαθέτουν σύγχρονο στόλο και επιχειρησιακή ευελιξία μπορούν να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση, ιδίως όταν η αγορά αναζητά άμεσα πλοία για φορτώσεις από τον Κόλπο.

Πότε θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι μπορεί κατασκευαστικά να μπαίνει στην τελική ευθεία, όμως η εμπορική του λειτουργία φαίνεται ότι μετατίθεται πιο πίσω από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έγινε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργο Περιστέρη, η κατασκευαστική ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται έως το τέλος του 2026, ωστόσο το αεροδρόμιο δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2028. Το σημείο-κλειδί δεν βρίσκεται πλέον στο κυρίως κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά στις εκκρεμότητες που αφορούν τα αεροναυτιλιακά βοηθήματα, η εγκατάσταση των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με απλά λόγια, ακόμη και αν οι βασικές υποδομές του νέου αεροδρομίου είναι έτοιμες εντός του 2026, απαιτείται να ολοκληρωθεί και το κρίσιμο σκέλος των συστημάτων που επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία του.

Η απάντηση της ΓΕΚ Τέρνα στις προσφυγές των δήμων για το καζίνο

Σήμα ότι δεν βλέπει καμία παρέκκλιση από το θεσμικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο που διέπει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό έστειλε η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, με αφορμή τις προσφυγές των δήμων Γλυφάδας και Αλίμου, καθώς και κατοίκων της περιοχής στο ΣτΕ. Το θέμα τέθηκε κατά τη γενική συνέλευση του ομίλου, με τον πρόεδρο της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργο Περιστέρη, να αναφέρει ότι μετά τη γνωστοποίηση των προσφυγών έγινε επανέλεγχος των διαδικασιών που έχουν ακολουθηθεί για το έργο. Σύμφωνα με όσα είπε, από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψε καμία απόκλιση από τα προβλεπόμενα. Η θέση της διοίκησης είναι ότι όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με το IRC, καθώς και οι περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν εγκριθεί από την έναρξη της επένδυσης, έχουν τηρηθεί κανονικά. Πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο, καθώς οι αντιδράσεις από όμορους δήμους και κατοίκους αφορούν ακριβώς τις επιπτώσεις του έργου και τη συμβατότητά του με τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί. Πηγές κοντά στο έργο επισημαίνουν ότι η προσφυγή δεν αλλάζει, τουλάχιστον επί του παρόντος, τον σχεδιασμό για την υλοποίηση του IRC. Η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα εμφανίζεται να θεωρεί ότι το έργο πατά πάνω σε εγκεκριμένες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.