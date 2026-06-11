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Μηνύματα αισιοδοξίας αλλά και προβληματισμός

Καλημέρα σε όλους. Η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η κυβερνητική παράταξη αναζητά τρόπους να επανακτήσει δυναμική και αυτοπεποίθηση. Παρότι η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα συνοδεύτηκε από μηνύματα αισιοδοξίας, αρκετά στελέχη που βρέθηκαν στην αίθουσα περιέγραφαν ένα διαφορετικό κλίμα. Η αίσθηση που επικρατούσε ήταν και προβληματισμού.

Το πρώτο σήμα Κυρανάκη

Ο νέος γραμματέας επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να δώσει τον τόνο, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και καλώντας τα στελέχη να αφήσουν πίσω κάθε διάθεση ηττοπάθειας. Ωστόσο, στους διαδρόμους του κόμματος πολλοί βουλευτές εμφανίζονται περισσότερο απασχολημένοι με τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής τους έδρας παρά με την προετοιμασία μιας νικηφόρας εκλογικής στρατηγικής.

Ενότητα για τη συνέχεια

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει έναν διαφορετικό τόνο. Από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής έστειλε μήνυμα συνοχής και σταθερότητας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην ιστορική της αποστολή. Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η παράταξη δεν χάνει ούτε την ταυτότητά της ούτε τον πολιτικό της προσανατολισμό. Υποστήριξε πως ο πατριωτικός και κοινωνικός χαρακτήρας του κόμματος αποδεικνύεται στην πράξη και όχι μέσα από συνθήματα ή εύκολες διακηρύξεις. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ΝΔ επιδιώκει να λειτουργεί ως δύναμη σύνθεσης και όχι διαίρεσης. Οι αναφορές του δεν περιορίστηκαν μόνο στο παρόν. Έκανε λόγο για τη διαχρονική πορεία της παράταξης και για την ανάγκη να διατηρηθεί η σύνδεση ανάμεσα στην ιστορική της κληρονομιά και στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας.

Η ανανέωση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, περίπου το 75% των μελών αποτελεί νέα πρόσωπα, γεγονός που παρουσιάστηκε ως απόδειξη ανανέωσης και αναζωογόνησης. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να δείξει ότι μπορεί να συνδυάζει την εμπειρία με την είσοδο νέων στελεχών. Η ανανέωση αυτή παρουσιάζεται όχι ως απλή οργανωτική μεταβολή αλλά ως στοιχείο που ενισχύει τη δυνατότητα του κόμματος να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές εξελίξεις και να προσελκύει ευρύτερα ακροατήρια. Παράλληλα, επιχειρείται να σταλεί το μήνυμα ότι η παράταξη παραμένει ανοιχτή σε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές που συνυπάρχουν στο εσωτερικό της.

Οι εκλογές παραμένουν στο επίκεντρο

Παρότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν σταματήσει. Αντιθέτως, σε κομματικά γραφεία και κοινοβουλευτικούς διαδρόμους τα σενάρια για πιθανή πρόωρη προσφυγή στις κάλπες συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Πολλά στελέχη θεωρούν ότι το φθινόπωρο θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτικά κατάλληλη χρονική περίοδο για εκλογές. Οι ημερομηνίες που συζητούνται περισσότερο είναι τα τέλη Σεπτεμβρίου και τα μέσα Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, εκτιμούν, θα έχει διαμορφωθεί πιο καθαρή εικόνα τόσο για τις διεθνείς εξελίξεις όσο και για τις οικονομικές εξαγγελίες που αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις, η εκλογική ετοιμότητα παραμένει βασικό ζητούμενο για τον κομματικό μηχανισμό.

Ο ρόλος του νέου γραμματέα και η κινητοποίηση της βάσης

Ο νέος γραμματέας καλείται να αναλάβει κρίσιμο ρόλο στην επόμενη φάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε προσωπικά στον Κ. Κυρανάκη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις οργανωτικές του δυνατότητες. Η αποστολή του είναι διπλή. Από τη μία πλευρά να ενεργοποιήσει στελέχη και φίλους του κόμματος που έχουν αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και από την άλλη να προσελκύσει νέα πρόσωπα. Η διεύρυνση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ αποτελεί βασική προτεραιότητα ενόψει της επόμενης αναμέτρησης. Το μήνυμα ήταν σαφές: η κομματική μηχανή πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς και να βρεθεί πιο κοντά στην κοινωνία.

Ο Παπασταύρου στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από το Διεθνές Ενεργειακό Φόρουμ στην Ουάσιγκτον, παρουσίασε την Ελλάδα ως κρίσιμο κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας. Ο Στ. Παπασταύρου παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο του Atlantic Council, με κεντρικό ομιλητή τον σεΐχη, Nawaf Al Sabah, CEO της Kuwait Petroleum Company, παρουσία του Jarrod Agen, συνεργάτη του προέδρου Τραμπ και εκτελεστικού διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου και του συμβούλου του τ. πρόεδρου Μπάιντεν, Amos Hochstein. Σημειώνεται ότι η ΔΕΣΦΑ έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Al-Zour LNG Terminal στο Κουβέιτ, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (regasification) LNG στον κόσμο. Σήμερα ο Σ. Παπασταύρου θα μεταβεί με τον Aμερικανό ομόλογό του, Chris Wright, στο Χιούστον για την Υπουργική Συνεδρίαση της πρωτοβουλίας για την Ενέργεια 3+1, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου (East Med Energy Center) με το Πανεπιστήμιο Rice.

Οι κινήσεις Σαμαρά και οι εσωκομματικές ισορροπίες

Την ίδια στιγμή, οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με στελέχη που εμφανίζονται δυσαρεστημένα από τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι οι επαφές αυτές εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ενώ αφήνουν να εννοηθεί πως υπάρχει οργανωτική προετοιμασία για κάθε πολιτικό ενδεχόμενο. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τις πολιτικές εξελίξεις. Οι αναφορές του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες στην Π.Ε. της ΝΔ ερμηνεύτηκαν από αρκετούς ως έμμεσες αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι εσωτερικές ισορροπίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα.

Στροφή για Σαλμά;

Από τότε που διέρρευσε η στήλη την επικοινωνία ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και τον Μάριο Σαλμά όλοι περίμεναν την εκλογική σφαγή ανάμεσα στον γιατρό και τη βουλευτή του νομού με το ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά. Αυτό, εκτός από τις φήμες, το διάβασα και σε διάφορες στήλες. Μια αναμέτρηση που, αν γινόταν, θα ήταν σκληρή και θα έφερνε και ψήφους στο ΠΑΣΟΚ. Μπορώ όμως να διαβεβαιώσω τη Χριστίνα Σταρακά ότι μπορεί να κοιμάται ήσυχη όσον αφορά την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι στην επικοινωνία που είχε με τη Χαριλάου Τρικούπη ο όρος που έθεσε για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, ήταν να μην είναι υποψήφιος στον νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας, αλλά στην Αττική. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις έχουν παγώσει και, αν τον δείτε τελικά να εμφανίζεται σε ψηφοδέλτιο, όχι του ΠΑΣΟΚ, αλλά δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, στην Αττική, μην εκπλαγείτε. Στην ελληνική πολιτική, η έκπληξη είναι πάντα το πιο αναμενόμενο πράγμα.

Ο Βερβεσός και ο Σαμαράς

Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο πιο πυκνά θα φτάνουν στα αυτιά μου διάφορες πληροφορίες που αφορούν τις βουλευτικές υποψηφιότητες, οι οποίες θα μου προκαλούν έκπληξη, ενώ δεν θα έπρεπε. Κάποιος που δεν με έχει αφήσει ποτέ εκτεθειμένο μου μετέφερε κάτι που αξίζει να ειπωθεί. Ο Δημήτρης Βερβεσός, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για αρκετές θητείες, ακούγεται εντόνως ότι θα ρίξει το βάρος του πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο τελευταίος προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Οι δύο άνδρες δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και γνωρίζονται από παλιά. Αν και ο Δ. Βερβεσός διατηρεί διαχρονικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς δεσμούς με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο δεν διατηρούν και τις καλύτερες σχέσεις.

Το τραπέζι των αυριανών ανεξάρτητων βουλευτών

Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί το κορυφαίο πεδίο άσκησης πίεσης της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, με στόχο το μπλοκάρισμα της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 ψήφων, γι’ αυτό κάθισα στο καφενείο της Βουλής να παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τις ομιλίες του Σωκράτη Φάμελλου και Νίκου Ανδρουλάκη. Βέβαια και το διπλανό μου τραπέζι είχε ενδιαφέρον, αφού εκεί είχαν κάτσει βουλευτές οι οποίοι θα ανεξαρτοποιηθούν. Αναφέρομαι στον Βασίλη Κόκκαλη, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Κώστα Μπάρκα, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Γιώργο Καραμέρο. Ο τελευταίος κάτι τους έλεγε και είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, ενώ κρατάω και στο κάδρο την αποχώρηση του Κώστα Μπάρκα, ο οποίος φόρεσε το ψάθινο καπέλο του και έφυγε. Θα μπορούσε να είναι σκηνή από ιπποδρομίες του Royal Ascot η αποχώρηση από την Κουμουνδούρου προς την Αμαλίας.

Η εαρινή σιωπή του Δούκα

Η ατάκα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι θα διαγράφονται όσοι βγαίνουν εκτός της γραμμής που αποφάσισε το συνέδριο δεν τρόμαξε, μαθαίνω, τον δήμαρχο Αθηναίων. Το αντίθετο. Ο Χάρης Δούκας δεν έχει αλλάξει θέσεις όσον αφορά στις συνεργασίες. Πληροφορίες μου από την οδό Αθηνάς λένε ότι ο δήμαρχος περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπίλια των δημοσκοπήσεων. Σε αυτή τη φάση, μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ο Χ. Δούκας θα ασχολείται με τον δήμο, δεν θα ρίξει λάδι στη φωτιά και, όταν περάσει το γλυκό καλοκαιράκι και τα αποτελέσματα των μετρήσεων συνεχίσουν να είναι πικρά για το ΠΑΣΟΚ, τότε θα αναλάβει δράση και θα πει όλα αυτά που σκέφτονται και άλλοι για την αντιπολιτευτική τακτική της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά δεν τολμούν να πουν δημόσια.

Ο ρόλος του Πολάκη

Ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να διαχειριστεί τις δικές της προκλήσεις, αντίστοιχα ζητήματα εμφανίζονται και στον χώρο της αντιπολίτευσης. Στον ΣΥΡΙΖΑ, η περίπτωση του Παύλου Πολάκη εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία και τη συνοχή του κόμματος. Παρά το γεγονός ότι παραμένει τυπικά εκτός κομματικών δομών, συνεχίζει να παρεμβαίνει δημόσια και να συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις. Η πρωτοβουλία του να καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση μαζί με άλλους βουλευτές έδειξε ότι εξακολουθεί να διαθέτει πολιτική επιρροή στο εσωτερικό του χώρου. Κυρίως όμως συζητείται από χθες η πρόκληση στον Σωκράτη Φάμελλο εντός 10 ημερών να φέρει αποτέλεσμα σε επαφές με τον Αλ. Τσίπρα που ο πρώην πρωθυπουργός δεν συζητά και εάν δεν γίνει, που δεν θα γίνει, να συγκληθεί εκ νέου η ΚΕ η οποία στοιχηματίζει η στήλη η μισή θα είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Φάμελλος και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ

Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διάλυσή του. Η προ ημερών ΚΕ ανέδειξε για ακόμα μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Σ. Φάμελλος στην προσπάθειά του να διατηρήσει ενιαία γραμμή και να αποκαταστήσει την πολιτική συνοχή του κόμματος σε μια στιγμή που οι περισσότεροι φλερτάρουν με το κόμμα του Αλ. Τσίπρα. Χθες έγινε μια συνεδρίαση με τις νομαρχιακές επιτροπές και συζητήθηκε και η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα και, όπως φάνηκε και από αυτή τη σύναξη, το λουκέτο είναι προ των πυλών.

Στον 50ό όροφο ο πύργος του Ελληνικού

Μαθαίνω ότι ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο γράφεται τις επόμενες ημέρες στο Ελληνικό, καθώς ο Riviera Tower φτάνει πλέον στον 50ό όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώνεται άμεσα η σκυροδέτηση από τον Όμιλο Ηρακλής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο σε αυτή τη φάση, με την τοποθέτηση της τελευταίας πλάκας της οροφής του κτιρίου. Πρόκειται για μία εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του βασικού κατασκευαστικού σκελετού του ψηλότερου κτιρίου στην Ελλάδα. Ο πύργος του Ελληνικού, ύψους 200 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του μεγάλου project της ανάπλασης, όχι μόνο λόγω των τεχνικών του χαρακτηριστικών, αλλά και επειδή αλλάζει σταδιακά την εικόνα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Η ολοκλήρωση της τελευταίας πλάκας δεν σημαίνει φυσικά και το τέλος των εργασιών, καθώς ακολουθεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο που αφορά τις όψεις, τις εσωτερικές διαμορφώσεις και τα επιμέρους τεχνικά συστήματα του κτιρίου. Ωστόσο, η άνοδος έως τον 50ό όροφο επιβεβαιώνει ότι το έργο έχει πλέον περάσει σε μια ώριμη κατασκευαστική φάση.

Οι πολεοδομίες ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ

Ίσως έχετε προσέξει, ίσως και όχι, ότι αρκετοί δήμαρχοι ένθεν κακείθεν προσπαθούν να μπλοκάρουν την απόσπαση των πολεοδομιών από τις αρμοδιότητές τους. Είδαμε και τα πρόσφατα γεγονότα που οδήγησαν σε συλλήψεις εμπλεκόμενων για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Όπως μου έλεγε πολύ έμπειρος άνθρωπος που ξέρει τα πράγματα από «μέσα», ο λόγος είναι ότι εάν αφαιρέσουν τις πολεοδομίες από τους δήμους, θα βρουν πράγματα και θαύματα από ακίνητα που έχουν ακολουθήσει αδιευκρίνιστες «διαδρομές». Μάλιστα, ο νέος άνθρωπος μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ότι «η ιστορία με τις πολεοδομίες είναι κάτι σαν το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ακόμα περισσότερο».

Η επιστροφή των Χανδρήδων

Ακούω από αρμόδιες πηγές ότι οι Χανδρήδες φαίνεται πως επιστρέφουν στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων – VLCC, λίγο πριν παραλάβουν νεότευκτο δεξαμενόπλοιο από τη Νότια Κορέα. Η Chandris Hellas συνδέεται, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, με το δεξαμενόπλοιο CSSC Liao Ning, χωρητικότητας 307.880 dwt και κατασκευής 2020, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε Australis. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το όνομα Australis δεν είναι άγνωστο για τον ελληνικό όμιλο, καθώς στο παρελθόν είχε στον στόλο του VLCC με την ίδια ονομασία. Εκείνο το πλοίο, κατασκευής 2003, αποχώρησε πέρυσι από τον στόλο, με την πώλησή του να τοποθετείται από ναυλομεσίτες κοντά στα 28 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να κινείται και σε μικρότερες κατηγορίες δεξαμενόπλοιων, καθώς εμφανίζεται ως νέος ιδιοκτήτης του Handy tanker Aegea, πρώην Kirsten Maersk. Έτσι, η παραδοσιακή ελληνική ναυτιλιακή δείχνει να ξαναχτίζει παρουσία σε κρίσιμους τομείς των tankers.

Η Ιερά Οδός Ακίνητα και οι συνειρμοί για τη Softex

Νεοσύστατη εταιρεία ειδικού σκοπού μαθαίνω ότι δημιούργησε η Dimand, με την επωνυμία «Ιερά Οδός Ακίνητα», γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει συνειρμούς στην αγορά. Και αυτό γιατί η ονομασία της νέας εταιρείας παραπέμπει ευθέως στο μεγάλο ακίνητο του πρώην εργοστασίου της Softex στην Ιερά Οδό, στον Ελαιώνα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις σημαντικότερες αναπτύξεις γραφειακών χώρων στην Αθήνα. Κάποιοι μάλιστα πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω και συνδέουν τη σύσταση της εταιρείας με πιθανές κινήσεις αξιοποίησης, ακόμα και με επικείμενη πώληση του ακινήτου ή μέρους αυτού. Το εάν οι εκτιμήσεις αυτές έχουν βάση αναμένεται να φανεί άμεσα, καθώς σήμερα η διοίκηση της Dimand αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις επενδύσεις ή τις πωλήσεις ακινήτων που προγραμματίζει, στη γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι προγραμματισμένη στο Μαρούσι. Το πρώην ακίνητο της Softex αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα projects αστικής αναγέννησης στην περιοχή του Ελαιώνα. Η επένδυση προχωρά σταδιακά, με την πρώτη παράδοση κτιρίου να τοποθετείται χρονικά το 2027, ενώ το συνολικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε επιφάνεια περίπου 82.000 τετραγωνικών μέτρων γραφειακών χώρων. Η θέση του ακινήτου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη Διπλή Ανάπλαση και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε μία περιοχή που αλλάζει χαρακτήρα.

Το Carpo άνοιξε και στο Κατάρ

Το επόμενο βήμα της διεθνούς ανάπτυξης έκανε, όπως μαθαίνω, το Carpo της οικογένειας Κοντόπουλου, καθώς άνοιξε τις πόρτες του και στο Κατάρ. Πρόκειται για ακόμα έναν σταθμό εκτός Ελλάδας για το ελληνικό concept ξηρών καρπών, σοκολάτας και καφέ, το οποίο έχει ήδη παρουσία σε αγορές όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Λονδίνο. Το άνοιγμα στο Κατάρ είχε καθυστερήσει λόγω της έντασης και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που πάγωσαν για ένα διάστημα τον αρχικό σχεδιασμό. Παρ’ όλα αυτά, το project δεν εγκαταλείφθηκε και μόλις πριν από λίγες ημέρες «γύρισε το κλειδί» στην πόρτα του νέου καταστήματος, ξεκινώντας και επίσημα τη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή στόχευση της οικογένειας Κοντόπουλου να ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμα του Carpo σε αγορές υψηλού εισοδήματος και έντονης τουριστικής και εμπορικής κίνησης.

Τα μένεα έπνεε ο CEO της Prodea για τη Μήλο

Τα μένεα έπνεε, όπως μου είπαν οι παρευρισκόμενοι, ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Άρης Καρυτινός, μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, με αφορμή την εμπλοκή που έχει προκύψει γύρω από την επένδυση της εταιρείας στη Μήλο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πεντάστερο Domes White Coast Milos, ένα project που εντάσσεται στη στρατηγική της Prodea για την ενίσχυση του ξενοδοχειακού της χαρτοφυλακίου, αλλά πλέον έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές καθυστερήσεις. Η ενόχληση της διοίκησης δεν κρύβεται, καθώς στην εταιρεία θεωρούν ότι η επένδυση έχει στοχοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ομαλά. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Μήλου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας ουσιαστικά να μπλοκάρει η αδειοδότηση και η υλοποίηση του έργου. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ζητήσει από την Πολεοδομία Μήλου την αναστολή των εργασιών, ενώ κινητοποιήθηκε και η Αρχή Διαφάνειας για επιτόπιο έλεγχο. Έως τώρα, πάντως, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το θέμα, με το project να παραμένει κολλημένο.