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Επίσκεψη στο δρόμο προς τις κάλπες

Καλημέρα σε όλους. Πολλά είχαν ειπωθεί τους προηγούμενους μήνες για επικείμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Αθήνα. Όμως, τελικά, παρά την αρχική επιθυμία του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έρθει στην Αθήνα, έστω και για σύντομη στάση. Πάντως θα επιδιωχθεί να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο τους επόμενους μήνες ο Έλληνας πρωθυπουργός, ειδικά στο δρόμο προς τις κάλπες.

Η επαφή με τον Ερντογάν

Και επειδή ο οικοδεσπότης είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτό δεν σημαίνει πως θα συναντήσει τους πάντες. Ως εκ τούτου κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι προγραμματισμένη. Το κλίμα δεν είναι για να υπάρξουν ευρύτερες συζητήσεις καθώς τα θέματα που ενδιαφέρουν τους Τούρκους δεν προχωράνε. Και στην παρούσα φάση δεν υπάρχει και διάθεση από το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τις εκλογές για ευρύτερες συζητήσεις.

Η Άγκυρα αντιμετωπίζει τη Σύνοδο ως ευκαιρία

Απόψε στην Άγκυρα, γύρω από το τραπέζι του δείπνου που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το πρωτόκολλο θα λέει ΝΑΤΟ. Το πολιτικό μήνυμα, όμως, θα είναι τουρκικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει στην τουρκική πρωτεύουσα παραμονή των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, σε μια διοργάνωση που η Άγκυρα αντιμετωπίζει ως ευκαιρία προβολής ρόλου. Η Σύνοδος γίνεται στις 7-8 Ιουλίου, στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστέπε, ενώ σήμερα πραγματοποιείται και το Defence Industry Forum του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο αμυντική παραγωγή, επενδύσεις και τεχνολογία. Για την Αθήνα, η παρουσία δεν αφορά μόνο τη συμμαχική ατζέντα. Αφορά και το πώς η Τουρκία μετατρέπει ένα ΝΑΤΟϊκό ραντεβού σε σκηνή πολιτικής και αμυντικής αναβάθμισης.

Οι αριθμοί στο μεταναστευτικό

Στο μεταναστευτικό, το Μαξίμου βλέπει πλέον αριθμούς που «γράφουν» πολιτικά. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το 2025, με τις αναγκαστικές απελάσεις να ανεβαίνουν από 915 σε 1.292, δηλαδή κατά 41%. Παράλληλα, οι εθελούσιες επιστροφές μέσω ΔΟΜ έφτασαν τις 870 από 740. Στο ίδιο διάστημα, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, από 16.985 σε 12.496, συνεχίζοντας την αποκλιμάκωση που είχε ήδη φανεί το 2025. Ενδιαφέρον έχουν οι εθνικότητες: Οι αφίξεις Αιγυπτίων έπεσαν κατά 72%, ενώ οι επιστροφές τους σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Στους Πακιστανούς, οι αφίξεις και οι επιστροφές σχεδόν εξισώθηκαν. Κυβερνητικές πηγές συνδέουν την εικόνα με τις συμφωνίες επανεισδοχής και την πολιτική «φυλακή ή επιστροφή».

Έτοιμος για όλα

Λόγω της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά χθες να υποβάλλει αίτημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση που τον αφορά ως προς την παγίδευση του κινητού τηλεφώνου του με το κακόβουλο λογισμικό predator, ρώτησα άνθρωπο που ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά που κάνει. Μου είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος για όλα.

Το μοτίβο του παρελθόντος

Εστίασε στην υπερκινητικότητά του τις τελευταίες ημέρες, όπως για παράδειγμα με τα δυο βίντεο στο TikTok και αυθόρμητα τον ρώτησα τι γίνεται σχετικά με το κόμμα. Κατάλαβα από τα όσα μου είπε ότι οι ετοιμασίες για το κόμμα είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. «Είναι έτοιμο» μου είπε η πηγή μου. Μου είπε και κάτι ακόμη. Πως ο πρώην πρωθυπουργός βγάζει τα προσωπικά του απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη και αυτό δεν βρίσκει το ακροατήριο που θα ήθελε. Αναφορές στο παρελθόν και τσιτάτα του στυλ «εγώ τα είχα πει». Θα πάρει αυτή η πρακτική ψήφους από τη ΝΔ;

Απάντηση στον Σαμαρά

Το ενδιαφέρον, νέο στοιχείο, είναι ότι από χθες το Μέγαρο Μαξίμου και συνολικά η κυβέρνηση είναι στη γραμμή «επιθετικής άμυνας» απέναντι στον Σαμαρά. Μέχρι πριν λίγες ημέρες η γραμμή ήταν «αφήστε τον, δεν ασχολούμαστε». Η χθεσινή του όμως κίνηση να πάει στον Άρειο Πάγο άλλαξε τους κανόνες – και έτσι κι αλλιώς, δεν υπήρχε επιστροφή. Ως εκ τούτου οι επιθέσεις, όταν ο ίδιος πλήττει με τη στάση του και τις δηλώσεις την κυβέρνηση και τη ΝΔ, θα είναι συνεχείς.

Έκπληξη στο γαλάζιο στρατόπεδο της Αιτωλοακαρνανίας

Γίνονται δημοσκοπήσεις για περιφέρειες; Προφανώς και γίνονται και είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει, καθώς τα κόμματα χαρτογραφούν διαρκώς τις τάσεις και οι επίδοξοι υποψήφιοι μετρούν τις δυνάμεις τους πριν πάρουν το τελικό ρίσκο. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι επιχειρηματίες συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο για να γίνονται δημοσκοπήσεις στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα θα σας μιλήσω για μία μέτρηση, που έπεσε πρόσφατα στα χέρια μου αφορά το γαλάζιο στρατόπεδο της Αιτωλοακαρνανίας και φέρνει στην επιφάνεια ανατροπή. Ενώ πολλοί θα περίμεναν να προηγούνται τα παραδοσιακά κοινοβουλευτικά στελέχη, η μεγάλη έκπληξη έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο νυν Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, εμφανίζεται να καταγράφει τις περισσότερες θετικές γνώμες ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στο νομό.

Ο Τσίπρας υπόσχεται

Και να περάσω στην ΕΛΑΣ καθώς ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μου έλεγαν χθες δυο κεντρικοί υπουργοί, πέρασε στην πίστα της παροχολογίας. «Ένας Τσίπρας από τα παλιά, σαν να μην άλλαξε καθόλου» μου είπε ένας εξ αυτών. Γιατί; Άκουσε τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ να υπόσχεται αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και όπως μαθαίνω θα ακούσουμε και άλλα.

Μια πρόταση για να γίνει αρεστός

Τον Μάιο του 2014, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα υποσχόταν την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Το 2017 ο ίδιος μιλούσε για κατάργηση των Πανελλαδικών κατά την επίσκεψή του, τότε, στο υπουργείο Παιδείας. Το έχει ανακοινώσει και προαναγγείλει πολλές φορές το κάνει και τώρα μέσω του νέου κόμματος υποσχόμενος για μια ακόμη φορά κατάργησή των, κατά γενική ομολογία, αδιάβλητων εξετάσεων. Γιατί το κάνει; Η εξήγηση απλή και την έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Διότι είναι ένας ωραίος τίτλος που «πιάνει» στον κόσμο για να γίνει αρεστός. Μια «λαϊκιστική πρόταση» όπως είπε αφού δεν εξηγεί ούτε με τι θα αντικατασταθεί το σύστημα αυτό ούτε πως θα υπάρξει ένα αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής. Ο Π. Μαρινάκης δεν αρνήθηκε ότι το σύστημα χρειάζεται βελτιώσεις ούτε ότι οι μαθητές υπόκεινται σε μια αγχώδη διαδικασία που πρέπει να αναμορφωθεί. Άλλο όμως αυτό και άλλο να μιλάμε για κατάργηση. Διότι, όπως τόνισε, τι θα γίνει με τις σχολές υψηλής ζήτησης, τι θα πουν οι πολιτικοί στα παιδιά που αγωνίζονται και αγωνίστηκαν για να τα καταφέρουν;

Αρχίζει συγκεντρώσεις

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει και τις ανοικτές συγκεντρώσεις. Μια από αυτές θα γίνει το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης στο Περιστέρι στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου. Από εκεί θα στείλει μήνυμα όπως μου λένε, ευρύτερης συστράτευσης καθώς θεωρεί ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα για αύξηση της επιρροής του κόμματός του.

Ποιος είναι ο επόμενος που θα παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί μια μέρα να αλλάξει την πολιτική σημειολογία; Στην περίπτωση του Γιώργου Καραμέρου, θα έλεγα και όχι. Και σας το αναφέρω γιατί ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής είχε αρχικά σκοπό να περάσει το κατώφλι του Προέδρου της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη για να παραδώσει και επίσημα τη βουλευτική του έδρα, κλείνοντας μια για πάντα τον κύκλο του στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο μυαλό του, όμως, επικράτησε τελικά τελευταία στιγμή η Παρασκευή. Θα έχετε καταλάβει ότι η κίνηση του Καραμέρου, ωστόσο, δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη, αλλά η αρχή ενός πολιτικού ντόμινο. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο επόμενος που ετοιμάζει την επιστολή παραίτησής του μέσα στην εβδομάδα είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας. Αυτή η τάση των παραιτήσεων και όχι των ανεξαρτητοποιήσεων είναι κάτι που σίγουρα θα εκτιμηθεί δεόντως στην οδό Αμαλίας. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, θα εκτιμηθεί κυρίως από τον ίδιο τον κόσμο. Οι πολίτες έχουν κουραστεί να βλέπουν βουλευτές να αποχωρούν από τα κόμματα με τα οποία εκλέχθηκαν, κρατώντας όμως τη βουλευτική έδρα ως «προσωπικό λάφυρο». Και πάμε και σε αυτούς που δεν πρόκειται να παραδώσουν την έδρα τους μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές. Ο καθένας βέβαια για τους δικούς του λόγους και αναφέρομαι στον Χρήστο Γιαννούλη, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Γιώργο Παπαηλιού και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο.

Το δίδυμο Κουτεντάκη – Τεμπονέρα

Και να πάω και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η ΕΛΑΣ στην ΕΣΗΕΑ για τα επτά χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ. Εκεί είδαμε τη μαύρη βίβλο της ΕΛΑΣ για την κυβέρνηση της ΝΔ και μαζί με την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου, ήταν οι τομεάρχες Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας. Και όπως έμαθα είναι δυο από τα πρόσωπα που θέλει ο Τσίπρας να εμφανίζονται στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Η 4η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Και να πάω τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ χθες βράδυ, ανακοίνωσε με τον Κώστα Σκανδαλίδη μια λίστα 50 ονομάτων που συστρατεύονται με το κόμμα ενόψει των επόμενων εκλογών. Η λίστα των προσχωρήσεων περιλαμβάνει πρώην ευρωβουλευτές όπως η Χρυσούλα Παλιαδέλη, επίσης πρώην Βουλευτές όπως ο Άρης Μουσιώνης, αλλά και πρώην Νομάρχες όπως ο Κώστας Παπαδόπουλος, και πρώην δημάρχους, όπως οι Γρηγόρης Χατζησάββας, Σπύρος Μπαρούτας, Γιάννης Ιωαννίδης, Δημήτρης Σερβετάς, Σάββας Σερασίδης, Αλέκος Σταματουλάκης. Επίσης, στελέχη που συμμετείχαν στην αυτοδιοίκηση, μεταξύ αυτών Αγοραστός Σταυριανός, Μαρία Μυρωνίδου, Αγοραστός, Μαργαρίτης Τριαντάφυλλος, Μαυροματίδης Δημήτρης, πανεπιστημιακούς, μεταξύ αυτών Φανή Βαβύλη, Σοφία Δεληπάλλα, Ανδρέας Καρακίτσιος, Μωυσής. Αλλά και επικεφαλής φορέων και συλλόγων, όπως Παντελής Αλεξιάδης, Γενίτσαρης Απόστολος, Τρελλόπουλος Γιώργος, Δημήτρης Κίτσιος, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Παπαπαναγιώτου Σάκης, Στεφανίδης Παύλος, Τσιαπακίδου Σοφία. Τέλος η διεύρυνση περιλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες όπως Ευστάθιος Σαρηγιαννίδης, Κωσταντίνος Πατσαλάς, Σταύρος Παπαδόπουλος, Δώρα Δημητρίου, Γιώργος Μπαρμπουνάκης, αλλά και στελέχη που ασχολήθηκαν με τον αγροτικό κόσμο όπως Δημήτρης Τεκίδης, Γιώργος Μπότας.

Τα ταβερνάκια της Επιδαύρου

Η Επίδαυρος δεν είναι μόνο το θέατρο. Τα καλοκαιρινά της ταβερνάκια αποτελούν σταθερό σημείο συνάντησης ανθρώπων από την πολιτική, τον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή, με τις συζητήσεις να περιστρέφονται -όπως συχνά συμβαίνει αυτή την περίοδο- γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις και τα εκλογικά σενάρια. Την Κυριακή, σε γνωστή ψαροταβέρνα της περιοχής, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, γευμάτιζε με τον σύντροφό της ενώ σε απόσταση ασφαλείας καθόταν η φρουρά της. Στον ίδιο χώρο, αλλά με διαφορετική παρέα, βρισκόταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Μπούρας. Οι παρουσίες τους δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους θαμώνες, με το πολιτικό παρασκήνιο να κυριαρχεί σε μια εποχή που η κινητικότητα των κομμάτων δίνει και παίρνει. Άλλωστε, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών συζητήσεων, οι παρέες δεν δυσκολεύονται να καταλήξουν στις εκλογές και τις επόμενες κινήσεις των κομμάτων.

Κερδισμένοι και χαμένοι για τις εστίες στη Φυλή

Μάχη ισχυρών ομίλων βρίσκεται σε εξέλιξη για το ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών στη Φυλή, ένα έργο που φαίνεται πως έχει ανοίξει για τα καλά την όρεξη των μεγάλων παικτών των κατασκευών και των παραχωρήσεων. Πληροφορούμαι ότι στη συνέχεια του διαγωνισμού περνούν ΓΕΚ Τέρνα, Metlen Energy & Metals, Avax και Άκτωρ Παραχωρήσεις, ενώ εκτός μένει η ΕΚΤΕΡ, καθώς ο φάκελός της δεν κρίθηκε πλήρης ως προς την τεχνική και επαγγελματική εμπειρία. Σας θυμίζω ότι το έργο αφορά φοιτητικές εστίες, εστιατόριο, εκπαιδευτικά αμφιθέατρα και χώρους πολιτισμού στη Φυλή, μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και επειδή η στέγαση φοιτητών αποτελεί διαχρονική πληγή για τα ελληνικά πανεπιστήμια, το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Για τους ομίλους, πάλι, σημαίνει μακροχρόνιο αντικείμενο, σταθερές ροές και ισχυρή παρουσία σε κοινωνικές υποδομές.

Ο εξονυχιστικός έλεγχος της ION και το deal με τη Lamda

Μου έλεγε άνθρωπος που παρακολουθεί από κοντά τις διαπραγματεύσεις της Lamda Development με την ION Group για το μεγάλο deal, ότι η διαδικασία εξακολουθεί να κινείται σε θετική κατεύθυνση. Μάλιστα, η αίσθηση που υπάρχει είναι πως η συμφωνία έχει σοβαρές πιθανότητες να κλείσει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη κάτω από εξονυχιστικό έλεγχο. Η ION, όπως πληροφορούμαι, έχει μπει πολύ βαθιά στα στοιχεία της συμφωνίας και εξετάζει ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από τους όρους, τις αποτιμήσεις και τις προβλέψεις, έως τις επιμέρους παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν την τελική εικόνα του deal. Και όπως μου μεταφέρουν, έχει βάλει δύσκολα στη Lamda, ζητώντας απαντήσεις, τεκμηρίωση και απόλυτη καθαρότητα σε κάθε σημείο. Όχι άδικα, βέβαια. Όταν μιλάμε για μία συμφωνία τέτοιου μεγέθους, με επίκεντρο ένα project όπως το Ελληνικό, κανείς δεν περιμένει ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με συνοπτικές κινήσεις.

Ο Γεράρδος και τα συνέδρια

Σε ρόλο διοργανωτή συνεδρίων και μάλιστα με αξιώσεις φαίνεται πως εξελίσσεται ο διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης του Πλαισίου, Κώστας Γεράρδος. Ο οποίος φαίνεται ότι βαρέθηκε να τον καλούν συνέχεια οι άλλοι στα δικά τους και αποφάσισε να κάνει για πρώτη φορά δικό του συνέδριο και να καλέσει εκείνος τους υπόλοιπους. Διότι το συνέδριο του ΣΕΛΠΕ, του οποίου είναι πρόεδρος ο Γεράρδος, κατάφερε να συγκεντρώσει πρόσωπα με πραγματικό ενδιαφέρον για την αγορά, την τεχνολογία, το λιανεμπόριο και το επιχειρείν. Από τους ιδρυτές της Skroutz, Γιώργο Αυγουστίδη και Γιώργο Χατζηγεωργίου, μέχρι τον Jens Rasmussen, συνιδρυτή της Google Maps, αλλά και τη Jo Malone, τη γυναίκα που ταύτισε το όνομά της με ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο brand στον χώρο των αρωμάτων, των καλλυντικών και της γυναικείας περιποίησης. Για τον Κώστα Γεράρδο, πάντως, το στοίχημα δεν ήταν μόνο οργανωτικό. Ήταν και θεσμικό. Ως πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ έδειξε ότι θέλει να δώσει στον σύνδεσμο πιο εξωστρεφή χαρακτήρα, να τον φέρει πιο κοντά στις μεγάλες αλλαγές του εμπορίου και να τον απομακρύνει από την εικόνα ενός κλειστού κλαδικού φορέα, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν.

Το αναξιοποίητο Νοσοκομείο Αγρινίου

Τα μάτια της αγορά ακινήτων μου έλεγε έγκυρη πηγή μου ότι έχει τραβήξει το θέμα διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας και ειδικά η περίπτωση του Αγρινίου. Εκεί, το παλιό Νοσοκομείο Αγρινίου αποτελεί ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα δώδεκα κτιρίων, σε οικοδομικό τετράγωνο 17,6 στρεμμάτων, μέσα στον αστικό ιστό. Και που παρά τις ανάγκες που υπάρχουν για χώρους προς αξιοποίηση στην πόλη, παραμένει αναξιοποίητο. Σύμφωνα με επίσημη περιγραφή έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά τη μεταφορά των υπηρεσιών υγείας στο νέο νοσηλευτικό ίδρυμα, οι παλιές υποδομές οδηγήθηκαν σε εγκατάλειψη και λεηλασία.

Παράταση στις έξυπνες κάμερες της Τροχαίας

Παίρνει κι άλλη παράταση όπως μου διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές, το έργο για τις κάμερες παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ στην Αττική. Οι πληροφορίες μου λένε Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας για την παράδοση της τμηματικής προθεσμίας που αφορά τις κάμερες και τους αναλογούντες ιστούς, αυτή τη φορά κατά έναν μήνα, έως τις 30 Ιουλίου 2026. Να σας πω ότι το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης οδικής ασφάλειας. Στο τραπέζι μπήκαν αυτή τη φορά ζητήματα καθυστέρησης όπως η μη απάντηση της Τροχαίας για τους χώρους εγκατάστασης των servers, η εκκρεμότητα με το λογισμικό διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της Τροχαίας, αλλά και εμπόδια σε κόμβους από φορείς όπως η ΣΤΑΣΥ και ο ΟΣΕ.

Πόσα κεφτεδάκια πουλάνε τα IKEA στην Ελλάδα

Το φαγητό στα IKEA δεν είναι απλώς μία συμπληρωματική υπηρεσία για όσους επισκέπτονται τα καταστήματα. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι ότι έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό πόλο έλξης, με δικό του κοινό και με προϊόντα που έχουν αποκτήσει σχεδόν εμβληματικό χαρακτήρα. Και τα νούμερα λένε πολλά. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο πωλούνται περίπου 4,3 εκατομμύρια κεφτεδάκια στα εστιατόρια και στους χώρους εστίασης των IKEA. Πρόκειται για έναν αριθμό που δείχνει ότι το σουηδικό meatball δεν είναι απλώς συνοδευτικό της αγοραστικής εμπειρίας, αλλά μέρος της ταυτότητας της αλυσίδας και στην ελληνική αγορά. Αντίστοιχα, υψηλές επιδόσεις καταγράφουν και τα hot dog, καθώς οι ετήσιες πωλήσεις φτάνουν περίπου τις 900.000 τεμάχια.