Ο υποψήφιος της αριστεράς για την προεδρία του Περού, Ρομπέρτο Σάντσες, παραδέχθηκε για πρώτη φορά την εκλογική του ήττα, μετά την επίσημη ανακήρυξη της αντιπάλου του από τη δεξιά, Κέικο Φουχιμόρι, ως νέας προέδρου της χώρας.

Το Εθνικό Εκλογοδικείο του Περού (JNE), η ανώτατη εκλογική αρχή της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή την εκλογή της Φουχιμόρι για την προεδρική περίοδο 2026-2031, επικυρώνοντας το τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης.

Η επικράτησή της ήταν εξαιρετικά οριακή, καθώς συγκέντρωσε το 50,135% των ψήφων έναντι 49,865% του Σάντσες, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε περίπου 50.000 ψήφους επί συνόλου άνω των 18 εκατομμυρίων ψήφων.

«Αναγνωρίζουμε ότι το εθνικό εκλογοδικείο ανακήρυξε επίσημα τα αποτελέσματα των εκλογών», ανέφερε ο κ. Σάντσες σε κοινή ανακοίνωσή του με το κόμμα του, το Juntos por el Perú («Μαζί για το Περού») και άλλες δυο παρατάξεις της αριστεράς.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναγνώρισε την ήττα του.

«Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι αποποιούμαστε το δικαίωμα να μιλάμε για τις και να καταγγέλλουμε τις παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας», προστίθεται στο κείμενο.

Ο κ. Σάντσες αναφέρεται σε υποτιθέμενη νοθεία στις ψήφους των αποδήμων, των Περουβιανών που ζουν στο εξωτερικό, κι έχει υποβάλλει αίτημα να ληφθούν «ασφαλιστικά μέτρα» στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ).

Το JNE απέρριψε αίτημα του κ. Σάντσες να ακυρωθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν στο εξωτερικό, κρίνοντας ότι η επιχειρηματολογία του είναι αβάσιμη.

Τα τρία κόμματα της περουβιανής αριστεράς ανακοίνωσαν ότι σχηματίζουν κοινοβουλευτική συμμαχία για να ασκούν «αυστηρό πολιτικό έλεγχο» και να καταβάλλουν προσπάθεια να «αποκατασταθεί η ειρήνη» στη βαθιά διχασμένη χώρα.