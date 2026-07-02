Ο ηττηθείς στο νήμα υποψήφιος της Αριστεράς στις προεδρικές εκλογές στο Περού, ο Ρομπέρτο Σάντσες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) με την οποία αμφισβητεί τη νίκη της αντιπάλου του της Δεξιάς, της Κέικο Φουχιμόρι.

Η κ. Φουχιμόρι αναδείχθηκε νικήτρια με διαφορά μερικών δεκάδων χιλιάδων ψήφων στον δεύτερο γύρο, που χαρακτηρίζεται μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Το τελικό αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώθηκε παρά τη Δευτέρα, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Ο κ. Σάντσες, όμως, υποπτεύεται πως έγινε νοθεία των ψήφων των Περουβιανών του εξωτερικού και υπέβαλε «συντηρητικό μέτρο» στη ΔΕΑΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξής του.

Η κ. Φουχιμόρι επικράτησε εξασφαλίζοντας 50,13% των ψήφων, έναντι 49,86% του κ. Σάντσες, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Εκλογικών Διαδικασιών (ONPE). Η διαφορά κάτω από τις 50.000 ψήφους επί συνόλου 18 και πλέον εκατομμυρίων.

Το Εθνικό Εκλογοδικείο (JNE), κορυφαία εκλογική αρχή στο κράτος των Άνδεων, απέρριψε αίτημα του κ. Σάντσες να ακυρωθούν οι ψήφοι των αποδήμων, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί του είναι αβάσιμοι.

Ο υποψήφιος της Αριστεράς καταγγέλλει «τροποποιήσεις των κανόνων εν μέσω της εκλογικής διαδικασίας» κατόπιν «αιτήματος της εκτελεστικής εξουσίας (του ΥΠΕΞ) ειδικά ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών», που εμπόδισαν την «ψηφιοποίηση των πρακτικών καταμέτρησης των ψήφων στο εξωτερικό».

Το JNE αναμένεται να ανακηρύξει επίσημα την Κέικο Φουχιμόρι, 51 ετών, εκλεγμένη πρόεδρο αύριο Παρασκευή.

Αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 28η Ιουλίου και τυπικά θα κυβερνήσει ως το 2031.

Από το 2016, το Περού έχει γνωρίσει οκτώ προέδρους, χωρίς να υπολογίζεται η κ. Φουχιμόρι.

Η επικράτησή της σηματοδότησε την επιστροφή στην εξουσία του λεγόμενου φουχιμορισμού, ή αλλιώς της δυναστείας των Φουχιμόρι, δύο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της, του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή προτού πέσει ατιμασμένος και καταδικαστεί να εκτίσει δεκαετίες κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η κληρονομιά του διχάζει τους Περουβιανούς. Υποστηρικτές του πρώην προέδρου τον υμνούν διότι επικράτησε στη σύγκρουση με τους αντάρτες του Φωτεινού Μονοπατιού (Μαοϊστές) και του Επαναστατικού Κινήματος Τουπάκ Αμάρου (MRTA) και κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία. Για τους επικριτές του, όμως, ανάμεσά τους συγγενείς θυμάτων των φρικαλεοτήτων των ενόπλων δυνάμεων και ταγμάτων θανάτου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, το τραύμα που προκάλεσε στους θεσμούς και στην κοινωνία δεν έχει ακόμη επουλωθεί.