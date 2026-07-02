Την πρόοδο των εργασιών για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό παρακολούθησε το πρωί της Πέμπτης (2/7) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο εργοτάξιο.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται στο νέο του γήπεδο από τη σεζόν 2027-28.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν θα αποτελέσει μόνο σημαντικό ορόσημο για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για την Αθήνα συνολικά, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της Διπλής Ανάπλασης.

Η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στo πρωτάθλημα 2027-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση».