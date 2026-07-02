Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ολοκληρώνει την πορεία του έχοντας φορέσει τις φανέλες των Βιγιαρεάλ, Μάλαγα, Άρσεναλ, Αλ Σαντ και Ρεάλ Οβιέδο. Σε συλλογικό επίπεδο κατέγραψε 774 συμμετοχές, σημειώνοντας 144 γκολ και μοιράζοντας 156 ασίστ, ενώ με την εθνική Ισπανίας αγωνίστηκε 81 φορές, πετυχαίνοντας 15 τέρματα.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στις ακαδημίες της Ρεάλ Οβιέδο, πριν μετακομίσει το 2003 στη Βιγιαρεάλ σε ηλικία 19 ετών. Εκεί πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ενώ στο μεσοδιάστημα αγωνίστηκε για μία σεζόν ως δανεικός στη Ρεκρεατίβο Ουέλβα.

Το καλοκαίρι του 2011 η Μάλαγα δαπάνησε 23 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, όμως η παρουσία του εκεί διήρκεσε μόλις μία χρονιά. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στη La Liga, με απολογισμό εννέα γκολ και έξι ασίστ, έπεισαν την Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ να επενδύσει 19 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Στο Λονδίνο πέρασε τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του, καταγράφοντας 129 συμμετοχές στην Premier League, με 25 γκολ και 35 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο ποιοτικούς μέσους του αγγλικού πρωταθλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Άρσεναλ το 2018, επέστρεψε στη Βιγιαρεάλ για δύο σεζόν, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Σαντ, όπου αγωνίστηκε για τρία χρόνια υπό τις οδηγίες του Τσάβι.

Ο επίλογος της καριέρας του γράφτηκε εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Ο Καθόρλα επέστρεψε στη Ρεάλ Οβιέδο και το 2025 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδηγώντας τον σύλλογο στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Στη διάρκεια της σπουδαίας διαδρομής του κατέκτησε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα με την εθνική Ισπανίας, δύο Κύπελλα Αγγλίας (FA Cup), δύο Community Shield, δύο πρωταθλήματα Κατάρ και ένα League Cup Κατάρ, αφήνοντας το αποτύπωμά του τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.