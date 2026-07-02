Δεκαέξι παιδιά εντοπίστηκαν να ζουν σε ένα «αηδιαστικό» σπίτι με «ίχνη ανθρώπινων περιττωμάτων» και οι γονείς και οι παππούδες τους εμφανίστηκαν ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου μέσω βίντεο.

Ο Γκάρι Σάιντερς ο πρεσβύτερος, 73 ετών, η Κριστίνα Σάιντερς, 67 ετών, ο Γκάρι Σάιντερς ο νεότερος, 36 ετών, και η Ελίζαμπεθ Σάιντερς, 33 ετών, κατηγορούνται για το κακούργημα δεύτερου βαθμού της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο στην πολιτεία του Οχάιο.

Τα 16 αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, εντοπίστηκαν να ζουν σε «απαράδεκτες» συνθήκες μέσα σε ένα μικρό, ερειπωμένο αγροτικό ακίνητο στο χωριό Χάμντεν, ενώ ορισμένα από αυτά είχαν επείγουσα ανάγκη ιατρικής περίθαλψης, ανέφεραν οι Αρχές.

Ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ράιαν Κέιν, χαρακτήρισε το σπίτι «αηδιαστικό», αναφέροντας ότι είχε ίχνη ανθρώπινων περιττωμάτων. Πιστεύει ότι τα παιδιά κρατούνταν σε ένα δωμάτιο για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι μερικά από τα παιδιά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καθόλου, ενώ άλλα έχουν «περιορισμένη» ομιλία.

«Τα περισσότερα από τα ζώα μας ζουν σε καλύτερες συνθήκες από τα παιδιά», δήλωσε ο Κέιν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να «ξεφορτωθεί» τη μυρωδιά του σπιτιού.

Χαρακτήρισε τη σκηνή ως τη χειρότερη που είχε συναντήσει ποτέ στην καριέρα του, περιγράφοντας αυτό που ανακάλυψε ως «καθαρό κακό». Είπε ότι οι συνθήκες «έμοιαζαν πραγματικά με αυτές του τρίτου κόσμου», προσθέτοντας: «Είναι σχεδόν ακατανόητο».

Φαίνεται ότι τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε ένα μόνο δωμάτιο για το μεγαλύτερο μέρος των τεσσάρων ετών που ζούσαν εκεί, είπε ο Γουίλσον.

Είπε επίσης ότι η οικογένεια ήταν «αρκετά καλή στο να κρύβει αυτά τα παιδιά» και φαίνεται να είχε μετακινηθεί σε διάφορα μέρη του Οχάιο πριν εγκατασταθεί στην κομητεία Βίντον πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

«Μερικά από αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν», είπε ο Γουίλσον. «Ήταν τρομερό. Έμοιαζαν σχεδόν με άγρια ζώα. Ήταν τρομερό».

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μερικά από αυτά έχουν ήδη εξεταστεί και πάρει εξιτήριο, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Γκάρι Σάιντερς ο πρεσβύτερος

Ένα από αυτά μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είπε ο Γουίλσον, ενώ δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε κέντρα τραυματολογίας λόγω των τραυματισμών τους.

Κανένα από τα παιδιά δεν ήταν εγγεγραμμένο στο σχολείο, και η μεγαλύτερη – ηλικίας 18 ετών και η οποία περιγράφεται ως άτομο με αναπτυξιακή αναπηρία – δεν μπορούσε να συλλαβίσει το όνομά της.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο της κομητείας Βίντον, ένας δικαστής κατέθεσε δήλωση αθωότητας εκ μέρους των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Για καθέναν από αυτούς διατάχθηκε η καταβολή εγγύησης ύψους 300.000 δολαρίων και απαγορεύτηκε η επικοινωνία μεταξύ τους ή με τα παιδιά.