Σκηνές απίστευτου συνωστισμού καταγράφηκαν το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου σε καταστήματα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, καθώς εκατοντάδες καταναλωτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν προσφορές σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ενόψει του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Η αυξημένη ζήτηση ήταν αναμενόμενη. Με τον νέο καύσωνα να πλησιάζει, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε από σήμερα διαθέσιμα σε όλη τη Γαλλία συνολικά 200.000 κλιματιστικά καθώς και ανεμιστήρες.

Σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκατοντάδες καταναλωτές περίμεναν έξω από τα καταστήματα ήδη από τα ξημερώματα, ελπίζοντας να προμηθευτούν μία συσκευή, ενώ με την έναρξη της λειτουργίας τους, πολλοί έτρεξαν προς τα ράφια πανικόβλητοι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες χάους, ενώ πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, καθώς περίμεναν επί ώρες χωρίς τελικά να καταφέρουν να αγοράσουν προϊόν.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

Στη Ναντέρ, στα προάστια του Παρισιού, περισσότεροι από 100 άνθρωποι εισέβαλαν στο κατάστημα τρέχοντας να προλάβουν. Οι σκηνές ήταν χαοτικές, καθώς η πίεση του πλήθους προκάλεσε ζημιές στις αυτόματες συρόμενες πόρτες, οι οποίες κατέρρευσαν, ενώ λίγο αργότερα χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας. Τελικά μόνο περίπου δέκα πελάτες κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει κλιματιστικό ή ανεμιστήρα, μέσα σε κλίμα έντονων διαπληκτισμών.

Στο Σεν-Ζερμέν-αν-Λε τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπήρχαν καθόλου κλιματιστικά, αλλά υπήρχαν μόλις περίπου 50 ανεμιστήρες, αριθμός που αποδείχτηκε πολύ μικρός σε σχέση με τη μεγάλη προσέλευση των καταναλωτών.

Ήδη από τις 07:30 το πρωί είχε σχηματιστεί μεγάλη ουρά έξω από το κατάστημα. Η ένταση μεταξύ των πελατών αυξήθηκε, με αρκετούς να διαπληκτίζονται για τα τελευταία διαθέσιμα προϊόντα, σύμφωνα με την Le Parisien.