Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα καύσωνα της φετινής χρονιάς, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για άλλες χώρες θεωρείται αυτονόητο: τα κλιματιστικά.

Για δεκαετίες, η Γαλλία κρατούσε επιφυλακτική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη τεχνολογία, ωστόσο μέσα στην τελευταία δεκαετία η χρήση των κλιματιστικών έχει αυξηθεί σημαντικά. Το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν κλιματισμό αυξήθηκε κατά περίπου 11%, φτάνοντας πλέον το 25% του συνόλου.

Πολλοί πολίτες δηλώνουν ότι στο παρελθόν θεωρούσαν τα κλιματιστικά περιττά ή ακόμη και επιβλαβή για το περιβάλλον, πλέον όμως η ανάγκη για δροσιά υπερισχύει των αντιλήψεων που είχαν.

«Πριν δεν ήθελαν να βάλουν κλιματιστικά, αλλά τώρα εγκαθίστανται όλο και περισσότερα, βρίσκονται παντού», αναφέρει ο Μπενουά Μακζανί, επαγγελματίας που κάνει εγκαταστάσεις κλιματιστικών, περιγράφοντας την αλλαγή στη συμπεριφορά των Γάλλων πολιτών.

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η συζήτηση δεν είναι απλή, καθώς η ακατάπαυστη χρήση κλιματιστικών συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον ενεργειακό αναλυτή, Νικολά Γκιλμπέρτ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια σημαίνει ότι η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα κλιματιστικά έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ωστόσο, ο ενεργειακός αναλυτής συστήνει να αποφεύγεται η χρήση τους το διάστημα μεταξύ 18:00 το απόγευμα και 09:00 το πρωί, καθώς η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας αυτές τις ώρες ενδέχεται να συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με μελέτες, αν όλα τα σπίτια στο Παρίσι διέθεταν κλιματισμό, η μέση θερμοκρασία στην πόλη θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 1,5 έως 2,5 βαθμούς, λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται στο αστικό περιβάλλον.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως αναπροσαρμογή των πόλεών μας στα κύματα καύσωνα, με περισσότερους χώρους πράσινου και αναβάθμιση των κτιρίων», τονίζει η κλιματική επιστήμονας Φρανσουάζ Βιμό, υπογραμμίζοντας ότι η λύση δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά, αλλά ένας συνολικός επανασχεδιασμός των πόλεων.

20 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από την ακραία ζέστη

Στη Γαλλία, περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται υπό τις πιο σοβαρές προειδοποιήσεις για καύσωνα, ενώ εκατοντάδες σχολεία έχουν λάβει εντολή να κλείσουν, καθώς οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 42°C σε ορισμένα σημεία.

Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

«Υπάρχουν γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο Σαββατοκύριακο», δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού, Μαρινά Φεραρί.

«Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά», πρόσθεσε η υπουργός.

Τη Δευτέρα, δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών βρέθηκαν νεκρά στο οικογενειακό τους αυτοκίνητο στο Καρπαντρά, στο νότιο τμήμα της Γαλλίας, σε ένα ατύχημα που συνδέεται με την ακραία ζέστη.