Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο σκληρά κύματα ζέστης των τελευταίων ημερών, με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, τις Αρχές να εκδίδουν συνεχείς προειδοποιήσεις και τους πολίτες να αναζητούν λίγη δροσιά όπου μπορούν.

Στο Παρίσι, η εικόνα στο κανάλι Σεν Μαρτέν του Σηκουάνα θύμιζε περισσότερο καλοκαιρινό θέρετρο παρά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες, άλλοι βουτώντας στο νερό και άλλοι βάζοντας απλώς τα πόδια τους μέσα, προσπαθώντας να αντέξουν την αποπνικτική ζέστη.

Πίσω όμως από τις εικόνες που μοιάζουν σχεδόν ανέμελες, η κατάσταση είναι σοβαρή. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι δύσκολες ημέρες δεν έχουν τελειώσει.

🚨Dinguerie à Paris : le canal Saint-Martin c'est devenu l'Aquaboulevard 😭😭

(Willyalaprod) pic.twitter.com/wuw7G38v2z — Rafael Sereti (@RafaelSereti) June 21, 2026

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε στο TF1 ότι η χώρα οδεύει προς «αρκετές ακόμη ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού», προσθέτοντας πως δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας.

Σχεδόν 2.700 σχολεία στη Γαλλία επρόκειτο είτε να κλείσουν είτε να λειτουργήσουν με τροποποιημένο πρόγραμμα, καθώς η ζέστη καθιστά δύσκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη την παραμονή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.

Στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο υδράργυρος αναμενόταν να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Meteo France εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για 49 διοικητικές περιφέρειες.

Κόκκινος συναγερμός και στην Ισπανία

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που δοκιμάζεται. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για τη Χώρα των Βάσκων, με το Σαν Σεμπαστιάν να περιμένει θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

🇫🇷 38 degrés à Paris, le Canal Saint-Martin prend des airs de piscine géante, et le pont s’est transformé en véritable plongeoir sous cette chaleur étouffante ! 🥵 💦 pic.twitter.com/G1aL3PRy22 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 21, 2026

Η τιμή αυτή είναι εντυπωσιακή για την περιοχή, καθώς πλησιάζει σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου για την εποχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters Climate Monitor.

Ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, ανέφερε ότι πολλές περιοχές της Ισπανίας καταγράφουν θερμοκρασίες 5 έως 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένα σημεία του βορρά η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η ζέστη της ημέρας. Είναι και οι νύχτες που δεν δίνουν ανάσα. Σε περιοχές όπως η Αλμέρια, στη νότια Ισπανία, η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 25 ή ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, κρατώντας το ανθρώπινο σώμα σε συνεχή θερμική καταπόνηση.

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή η ήπειρος με τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

Για σύγκριση, η Ασία βρίσκεται περίπου 2 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό και η Βόρεια Αμερική 1,3 βαθμό.

Ζώα πηδούν από τις φωλιές τους για να μην «ψηθούν»

Ο καύσωνας δεν πιέζει μόνο τους ανθρώπους. Τα καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη δέχονται ολοένα περισσότερα περιστατικά με ζώα που υποφέρουν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στο Βέλγιο, ο βιολόγος Ρομέν ντε Γέγκερ, ιδρυτής του καταφυγίου άγριων ζώων CREAVES στο Τεμπλού, περιέγραψε μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα. Πουλιά όπως πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια, που φωλιάζουν κάτω από στέγες και γείσα κτιρίων, εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να σωθούν από τη ζέστη.

Όπως εξήγησε, η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί να φτάσει τους 50 ή ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Τα μικρά πουλιά, ανίκανα να αντέξουν, προτιμούν να πηδήξουν από τις φωλιές αντί να πεθάνουν από θερμοπληξία.

Το καταφύγιο έχει δεχθεί περίπου 150 ζώα μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, αριθμός που δείχνει πόσο έντονα επηρεάζεται η άγρια πανίδα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η Ιταλία βράζει, ο Πάδος στερεύει

Δύσκολες ημέρες περνά και η Ιταλία, όπου οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η μεγάλη ζέστη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν έως και 10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Στα μέσα της εβδομάδας, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 40 βαθμούς σε περιοχές όπως η Σαρδηνία, η Λομβαρδία, η Εμίλια Ρομάνια και η ενδοχώρα της κεντρικής Ιταλίας.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο από την υγρασία, που παραμένει υψηλή και τη νύχτα. Δημοτικές αρχές σε διάφορες πόλεις έχουν αναρτήσει λίστες με πάρκα και κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν νερό, σκιά και λίγη ανακούφιση.

Η ζέστη έχει επηρεάσει και τον Πάδο, τον μεγαλύτερο ποταμό της Ιταλίας. Σε αρκετά σημεία η στάθμη του έχει πέσει αισθητά, ενώ σε ορισμένα τμήματα η κοίτη του εμφανίζεται σχεδόν στεγνή.

Το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη δεν είναι πλέον απλώς μια δύσκολη καλοκαιρινή περίοδος. Είναι μια δοκιμασία για τις πόλεις, τα σχολεία, τα συστήματα υγείας, την άγρια ζωή και τις υποδομές.

Και όσο οι νύχτες δεν δροσίζουν, ο κίνδυνος μεγαλώνει.