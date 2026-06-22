Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μετά την επίσημη επιβεβαίωση της NASA ότι το επικίνδυνο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι πλέον εδώ. Οι νέες δορυφορικές παρατηρήσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας αποκαλύπτουν μια άκρως ανησυχητική άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό.



Το γεγονός αυτό μεταφράζεται στην πράξη ως μια τεράστια υπόγεια αποθήκη θερμότητας, η οποία είναι έτοιμη να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα και να αλλάξει ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη του καιρού τους επόμενους μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την πορεία της κλιματικής κρίσης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα μάτια του δορυφόρου Sentinel-6 στο διάστημα

Τα τελευταία δεδομένα που επεξεργάστηκε το Jet Propulsion Laboratory της NASA και προέρχονται από τον υπερσύγχρονο δορυφόρο Sentinel-6 Michael Freilich, δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα νερά του ωκεανού θερμαίνονται και διαστέλλονται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτή η θερμική διόγκωση αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και αδιάψευστο μάρτυρα για τις θερμοκρασίες που επικρατούν στα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας, ξεπερνώντας την απλή καταγραφή της επιφανειακής ζέστης.

Ήδη από τις αρχές της άνοιξης, ο δορυφόρος είχε εντοπίσει τα λεγόμενα κύματα Kelvin, δηλαδή τεράστιες μάζες θερμού νερού, πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων, που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα από τον δυτικό προς τον ανατολικό Ειρηνικό. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται όταν οι αληγείς άνεμοι εξασθενούν ή αντιστρέφονται προσωρινά, εγκλωβίζοντας τη ζέστη στα βαθύτερα στρώματα και εμποδίζοντας την ανάβλυση των ψυχρών υδάτων που συνήθως δροσίζουν τις ακτές της αμερικανικής ηπείρου.

Ο εφιάλτης του 1997 επιστρέφει απειλητικά

Η αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, δρα Σεβερίν Φουρνιέ, προχώρησε σε μια διαπίστωση που σοκάρει την κοινή γνώμη. Οι συνθήκες που καταγράφονται αυτή τη στιγμή στον ωκεανό θυμίζουν έντονα το ιστορικό και καταστροφικό Ελ Νίνιο του 1997, το οποίο είχε προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές, ακραίες καταστροφές και βιβλικές πλημμύρες σε παγκόσμια κλίμακα.

Η χρονιά 1997-1998 ήταν η χειρότερη ως προς τις συνέπειες του φαινομένου. Τότε οι εκτεταμένες πλημμύρες του ποταμού Γιανγκτσέ είχαν προκαλέσει τον θάνατο 1.500 ανθρώπων.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το τρέχον φαινόμενο έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικά ισχυρό, με τους ειδικούς να τονίζουν τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης των ωκεανών.

Ποιες περιοχές θα πληγούν από τα ακραία φαινόμενα

Σύμφωνα με τις επίσημες προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο σε πρωτοφανή επίπεδα για την εποχή.

Παγκόσμιος καύσωνας : Η Ευρώπη, η Βόρεια Αφρική, η Ασία και μεγάλο μέρος της αμερικανικής ηπείρου θα βρεθούν αντιμέτωπες με παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης.

: Η Ευρώπη, η Βόρεια Αφρική, η Ασία και μεγάλο μέρος της αμερικανικής ηπείρου θα βρεθούν αντιμέτωπες με παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης. Ξηρασία και πυρκαγιές : Χώρες όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Κεντρική Αμερική θα δοκιμαστούν σκληρά από τη λειψυδρία και την πλήρη ανομβρία.

: Χώρες όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Κεντρική Αμερική θα δοκιμαστούν σκληρά από τη λειψυδρία και την πλήρη ανομβρία. Καταστροφικές πλημμύρες: Αντίθετα, οι νότιες περιοχές των ΗΠΑ, η Ανατολική Αφρική και τμήματα της Νότιας Αμερικής θα δεχθούν ανήκουστους όγκους βροχής.

Την ίδια στιγμή, η συσσωρευμένη θερμότητα αναμένεται να λειτουργήσει ως καύσιμο για τη δημιουργία ισχυρών και καταστροφικών τυφώνων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ αντίθετα θα περιορίσει τη δυναμική των συστημάτων στον Ατλαντικό. Η κλιματική κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της και η ανθρωπότητα καλείται να προετοιμαστεί για ένα δύσκολο μέλλον.