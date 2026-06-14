Η επιβεβαίωση ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει ήδη ξεκινήσει προκαλεί αυξημένη ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς οι επιπτώσεις του αναμένεται να επηρεάσουν πολλές περιοχές του πλανήτη.

Το ενδεχόμενο το φαινόμενο να εξελιχθεί σε Σούπερ Ελ Νίνιο θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό, με τις σχετικές πιθανότητες να εκτιμώνται στο 62%. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει ακραία καιρικά φαινόμενα, από παρατεταμένους καύσωνες και δασικές πυρκαγιές έως πλημμύρες σε περιοχές με αυξημένες βροχοπτώσεις.

Μετά την επίσημη έναρξη του φαινομένου, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αξιολόγησαν 220 πόλεις σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να εντοπίσουν ποιες είναι πιο ευάλωτες στις ακραίες συνθήκες που μπορεί να φέρει ένα ισχυρό Ελ Νίνιο.

Δεν είναι μόνο η θερμοκρασία

Ο βασικός συντάκτης της μελέτης, Nethmi Jayaratne Kariyawasam, εξήγησε ότι ο κίνδυνος δεν σχετίζεται μόνο με το πόσο υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αρκετές πόλεις η ακραία ζέστη συνδυάζεται με κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που αυξάνουν την ευαλωτότητα των κατοίκων.

«Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία των πολυδιάστατων παγκόσμιων αξιολογήσεων κινδύνου από τη ζέστη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε μεγάλες πόλεις της Ασίας και της Αφρικής η ακραία θερμότητα συμπίπτει με περιορισμένη δυνατότητα αντιμετώπισης.

Αυτός ο συνδυασμός, προειδοποιούν οι ειδικοί, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει απειλητικές για τη ζωή συνέπειες.

Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές που φαίνεται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται κυρίως στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι επιστήμονες κατέταξαν τις πόλεις με βάση τον συνδυασμό έκθεσης σε καύσωνα, δημογραφικών χαρακτηριστικών, κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και ικανότητας προσαρμογής.

Οι 20 πόλεις που εκτιμάται ότι κινδυνεύουν περισσότερο είναι:

Αλ Μπασρά, Ιράκ Αχμενταμπάντ, Ινδία Μπαμάκο, Μάλι Ναγκπούρ, Ινδία Κεζόν Σίτι, Φιλιππίνες Βαγδάτη, Ιράκ Μαδουράι, Ινδία Φαϊσαλάμπαντ, Πακιστάν Λάγος, Νιγηρία Χαϊντεραμπάντ, Πακιστάν Μπαρανκίγια, Κολομβία Ιμπαντάν, Νιγηρία Πορτ Χάρκορτ, Νιγηρία Κονάκρι, Γουινέα Μποπάλ, Ινδία Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ Καντούνα, Νιγηρία Μπαντούνγκ, Ινδονησία Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή Κανπούρ, Ινδία

Γιατί αυτές οι πόλεις είναι πιο ευάλωτες

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βιώσουν ακόμη πιο ακραίες θερμοκρασίες, όμως οι συγκεκριμένες πόλεις συγκεντρώνουν τον πιο επικίνδυνο συνδυασμό παραγόντων.

Η ζέστη δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Η πυκνή δόμηση, η φτώχεια, η περιορισμένη πρόσβαση σε κλιματισμό, οι ελλείψεις σε υγειονομικές υποδομές και η αδυναμία άμεσης αντίδρασης μπορούν να μετατρέψουν έναν καύσωνα σε μαζική απειλή για τη δημόσια υγεία.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι οι καύσωνες αυξάνονται σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση, προκαλώντας υπερβολική θνησιμότητα, ζημιές σε υποδομές και οικονομικές απώλειες.

Οι πόλεις στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης

Περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα σε πόλεις, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2050 το ποσοστό αυτό θα φτάσει περίπου τα δύο τρίτα.

Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις μετατρέπονται σε βασικά σημεία σύγκρουσης με την κλιματική κρίση.

Ο Jesus Lizana, συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι η αξιολόγηση προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό των περιοχών όπου οι πολιτικές προσαρμογής είναι πιο επείγουσες.

Στο μέλλον, όπως ανέφερε, τέτοια μοντέλα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της προόδου των πόλεων στην κλιματική ανθεκτικότητα και στην προστασία των κατοίκων από την αστική θερμότητα.

Το πιθανό Σούπερ Ελ Νίνιο έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ακραία ζέστη δεν είναι απλώς ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, αλλά ένας σύνθετος κίνδυνος που συνδέεται με την κοινωνική ανισότητα, τις υποδομές και την ικανότητα των πόλεων να προσαρμοστούν.