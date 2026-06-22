Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ εξελίσσεται «πολύ καλά». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός παραμένει «εντελώς ανοιχτή».

Reporter: The Treasury lifted sanctions on Iranian oil.



Trump: I am going to have to find out exactly the status, but if the sanctions go out, money is going to be put into this country. All that money is coming back. pic.twitter.com/GPu5NLAObr — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Στέλνοντας μήνυμα προς την Τεχεράνη, ο Τραμπ προειδοποίησε πως «Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να κάνω», ενώ πρόσθεσε ότι «εφόσον το Ιράν μας σέβεται, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα πρόβλημα».

Trump on Iran:



If Iran doesn't live up to their agreement or doesn't behave, I will do what I have to do. pic.twitter.com/EDFW5ZGjhB — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Ανάλογη θέση διατύπωσε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι «Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Είναι ανοιχτό».

Από ιρανικής πλευράς, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ γνωστοποίησε ότι υπήρξε συμφωνία για τη δημιουργία ειδικού διαύλου επικοινωνίας σχετικά με τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, με στόχο να αποτραπούν εντάσεις και παρερμηνείες.

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις του Βανς περί αποδοχής επιθεωρήσεων από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας βρήκαν συνέχεια σε νέα παρέμβαση του Τραμπ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θα συναινέσει σε εκτεταμένους ελέγχους των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η «πυρηνική διαφάνεια».

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η “πυρηνική διαφάνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την ολοκλήρωση της συμφωνίας-πλαισίου που διαμορφώθηκε στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, η Τεχεράνη παρουσίασε διαφορετική εκδοχή για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ διέψευσε ότι συζητήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε αποδοχή νέων υποχρεώσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι κατά τις πολυμερείς επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διαμεσολαβητές δεν τέθηκε ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος και ότι η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε «καμία νέα δέσμευση».