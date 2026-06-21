Πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας καυσίμων στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον βιομηχανικό χώρο, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την αξιολόγηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών του Κατάρ, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας έχουν αναλάβει τη διαχείριση του περιστατικού και βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπισή του.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ενώ δεν έχει αναφερθεί διαρροή καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων υλικών από την εγκατάσταση.

PICTURED: DOHA FOLLOWING THE MAJOR EXPLOSION AT RAS LAFFAN GAS PLANT pic.twitter.com/2NDtlPhFTS — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 21, 2026

Έκρηξη και φωτιά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας καυσίμων στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, δείτε βίντεο

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για το τι προκάλεσε το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ασφαλείας.

Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026

Η Ρας Λαφάν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές του Κατάρ, όπου λειτουργούν μεγάλες εγκαταστάσεις ενέργειας και επεξεργασίας υδρογονανθράκων.