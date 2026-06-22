Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας κλιμακώνονται καθημερινά με τον Ταγίπ Ερντογάν να στηρίζει ανοιχτά τη Χαμάς και να ηγείται του κύματος καταδίκης κατά των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο.

Η πρόσφατη κριτική του Αμερικανού προέδρου προς τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, είναι πιθανό να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του Ερντογάν έναντι του Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί ολοένα και περισσότερο την Άγκυρα ως κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των περιφερειακών της στόχων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας απευθύνθηκε στους βουλευτές του κόμματός του με μια έντονη καταδίκη των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και τη Συρία, προειδοποιώντας ότι η ασφάλεια της Τουρκίας πλέον εκτείνεται πέρα από τα σύνορά της, φτάνοντας μέχρι τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. «Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο Ισραήλ», απάντησε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει επεκτείνει αθόρυβα αλλά σταθερά την παρουσία της ήπιας ισχύος (soft power) στον Λίβανο, αποστέλλοντας βοήθεια και διευρύνοντας τη δράση των ανθρωπιστικών της οργανώσεων.

Αυτό συμβαίνει καθώς η επιρροή του Ιράν στην περιοχή φαίνεται να υποχωρεί, όπως δείχνουν η κατάρρευση του υποστηριζόμενου από την Τεχεράνη καθεστώτος Άσαντ στη Συρία και οι αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρά τη συμφωνία εκεχειρίας την προηγούμενη εβδομάδα που έμεινε μόνο στα χαρτιά. «Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στον πόλεμο που ξεκίνησε με προκλήσεις από το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου», δήλωσε επίσης ο Ερντογάν πυροδοτώντας ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ένα κενό ισχύος – και το ερώτημα είναι ποιος θα το καλύψει. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης γεωστρατηγικής θέσης, στην οποία η Τουρκία επιθυμεί να τοποθετηθεί.

Ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι επιδιώκει να εδραιώσει την κυριαρχία του σε ολόκληρη την περιοχή, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν τεράστια ανεκμετάλλευτα ενεργειακά αποθέματα.

Η Άγκυρα υποψιάζεται ότι η ισραηλινή επιρροή βρισκόταν πίσω από τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψε ο Λίβανος με την Κύπρο τον Νοέμβριο του 2025. Η συμφωνία αυτή άνοιξε τον δρόμο για πιθανές έρευνες σε υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου και για ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά η Τουρκία υποστηρίζει ότι υπονομεύει τα δικά της συμφέροντα, καθώς και εκείνα των κατεχομένων και της Συρίας. «Η τουρκική κυβέρνηση παρουσιάζει πλέον το ΝΑΤΟ ως θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας και η κοινή γνώμη εμφανίζεται πιο θετική απέναντι στη Συμμαχία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metropoll τον Μάρτιο, το 61% των Τούρκων θεωρεί το ΝΑΤΟ σημαντικό για την ασφάλεια της χώρας. Η αλλαγή στάσης συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Τον Μάρτιο, συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν τέσσερις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία, υπενθυμίζοντας στην Άγκυρα τη στρατηγική αξία της συμμαχικής ομπρέλας προστασίας» έγραψε πρόσφατα ο Economist.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, όπου ο περιφερειακός ρόλος της Τουρκίας αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων ηγετών — μια συνάντηση που ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την ανησυχία του Ισραήλ και το αυξανόμενο αίσθημα απομόνωσής του.