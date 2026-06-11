Η ομιλία Ερντογάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό απολογισμό ανθρωπιστικού έργου. Αντίθετα, μετατράπηκε σε μια εκτενή πολιτική πλατφόρμα, όπου η Άγκυρα επιχείρησε να νομιμοποιήσει την αναθεωρητική της ατζέντα και να προβάλει γεωπολιτική ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Το περιεχόμενο της τοποθέτησης του Τούρκου προέδρου αναδεικνύει μια συνειδητή προσπάθεια εργαλειοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στενά εθνικά και στρατιωτικά αφηγήματα που έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το Διεθνές Δίκαιο.

Η προκλητική αναδρομή στο 1974 και η παραποίηση του Διεθνούς Δικαίου

Το πιο κρίσιμο σημείο που αφορά άμεσα την ελληνική και κυπριακή διπλωματία εντοπίζεται στην προσπάθεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εντάξει την εισβολή στην Κύπρο σε ένα πλαίσιο «αγώνα ύπαρξης» και προσφοράς. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε επί λέξει:

«Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος έσπευσε να βοηθήσει τον Τούρκο στρατιώτη σε όλους τους πολέμους όπου το έθνος μας έδωσε αγώνα ύπαρξης, από τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο μέχρι την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο.»

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μια πάγια αλλά εξαιρετικά προκλητική διαστρέβλωση της ιστορίας. Η χρήση του όρου «Ειρηνευτική Επιχείρηση» για τα γεγονότα του 1974 αποτελεί ευθεία προσβολή προς τη διεθνή κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η προσπάθεια εξίσωσης αυτών των στρατιωτικών επιχειρήσεων με το έργο ενός ανθρωπιστικού οργανισμού αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να αμβλύνει τις διεθνείς της ευθύνες.

Η θεωρία της «Γεωγραφίας της Καρδιάς» ως εργαλείο παρέμβασης

Ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης της τοποθέτησης αφορά τη γεωγραφική εμβέλεια που διεκδικεί η Τουρκία. Ο Ερντογάν χρησιμοποίησε το πρόσχημα της αλληλεγγύης για να περιγράψει μια ζώνη επιρροής που εκτείνεται πολύ πέρα από τα επίσημα σύνορα της χώρας του. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Ερυθρά Ημισέληνος, με το έργο που επιτελεί στην Παλαιστίνη, τη Βοσνία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Ιράκ, τη Συρία και σε πολλά άλλα μέρη, έχει χαραχτεί όχι μόνο στις καρδιές, αλλά και στη σκέψη και τη μνήμη των αδελφών μας.»

Η ρητορική αυτή, η οποία συμπληρώθηκε από αναφορές σε βοήθεια προς «αδελφούς στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια», δεν είναι αθώα.

Η συστηματική επίκληση αυτών των δεσμών χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας σε κυρίαρχα κράτη, όπως το Ιράκ και η Συρία, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων κυβερνήσεών τους.

Πρόκειται για μια σαφή εκδήλωση του νεο-οθωμανικού δόγματος, το οποίο αντιλαμβάνεται την ευρύτερη περιοχή όχι ως ένα σύνολο κυρίαρχων κρατών με απαραβίαστα σύνορα, αλλά ως μια ενιαία ζώνη τουρκικής κηδεμονίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του για το έργο της Ερυθράς Ημισελήνου.

Μέτωπο με το Ισραήλ και ακραία ρητορική

Το μέρος της ομιλίας που συγκέντρωσε τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας ήταν η πρωτοφανής σε ένταση επίθεση κατά της ισραηλινής ηγεσίας. Η ομιλία Ερντογάν ξέφυγε από τα παραδοσιακά πλαίσια της κρατικής κριτικής και πέρασε στον χώρο των προσωπικών και ιστορικών εξισώσεων, με εκφράσεις που δυναμιτίζουν κάθε προοπτική σταθερότητας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας σημείωσε:

«Το Ισραήλ, υπό την παρούσα κυβέρνηση, έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διχόνοιας, του οποίου η πρώτη ύλη είναι μόνο αίμα, δάκρυα, αστάθεια και χάος. Όσοι επιτίθενται στη γεωγραφική μας περιφέρεια σαν καρχαρίες που μύρισαν αίμα, αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσουν για το αίμα που έχυσαν. Ο αναστεναγμός των καταπιεσμένων, που συγκλονίζει τα ουράνια, αργά ή γρήγορα θα πνίξει τους τυράννους. Όσοι ακολουθούν σήμερα τον δρόμο του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι, αν συνεχίσουν έτσι, το τέλος τους θα είναι ίδιο με εκείνο των άλλων τυράννων της ιστορίας.»

Το ιστορικό αφήγημα της τουρκικής πρωτοκαθεδρίας

Στο κλείσιμο της ανάλυσης, είναι εμφανές ότι η Άγκυρα χρησιμοποιεί το παρελθόν για να θεμελιώσει τις ηγεμονικές της βλέψεις για το μέλλον. Η αναφορά του Τούρκου προέδρου στις ιστορικές ρίζες των κρατών που προηγήθηκαν της σημερινής Τουρκίας δείχνει μια σαφή πρόθεση προβολής ισχύος.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Πρόκειται για αξίες των οποίων την ηγεσία αναλάβαμε στο πέρασμα των αιώνων, δίνοντας ως έθνος τα ωραιότερα παραδείγματα στην ανθρωπότητα, πάνω στη γραμμή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.»

Η διαρκής αυτή υπενθύμιση της οθωμανικής κληρονομιάς ως οδηγού για το μέλλον επιβεβαιώνει ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική παραμένει σταθερά προσδεδεμένη σε ένα αναθεωρητικό πλαίσιο. Η παρουσίαση της χώρας ως του μοναδικού αυθεντικού προστάτη των καταπιεσμένων της περιοχής αποτελεί ένα αφήγημα που αγνοεί τις αρχές της καλής γειτονίας και προκαλεί δικαιολογημένες ανησυχίες σε όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.