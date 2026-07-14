Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε τέλος στα σενάρια γύρω από το μέλλον του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ξεκαθαρίζοντας μέσω live στο Instagram πως ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Ισπανό φόργουορντ.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση της ομάδας είναι να διατηρήσει τον Ισπανό φόργουορντ στο ρόστερ, επισημαίνοντας πως θα του προταθεί νέο συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο; Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί “Θέλουμε να παίζεις για όσο θες”. Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα».