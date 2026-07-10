Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε μια πρώτη… γεύση από τη συνέντευξη που παραχώρησε στους «Euro Insiders», σχολιάζοντας με χιουμοριστική διάθεση το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το «τριφύλλι» έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ισχυρό σύνολο, αφήνοντας παράλληλα μια αινιγματική αναφορά που προκάλεσε αίσθηση, καθώς έβαλε στην εξίσωση το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς.

Συγκεκριμένα, ο Γιαννακόπουλος έγραψε:

«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Euro Insiders ότι, ναι, πιστεύω πως έχουμε χτίσει κάτι πραγματικά πολύ δυνατό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!»