Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη «εθνική ανθεκτικότητα», καθώς προωθούσε τους Αγώνες Invictus στο Μπέρμιγχαμ. Ο Δούκας του Σάσσεξ τόνισε στην εκπομπή This Morning ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καλλιεργήσει την κουλτούρα της επιμονής, σε μια εκδήλωση για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους, την οποία αρχικά σχεδίαζε να παρακολουθήσει και η Μέγκαν Μαρκλ.



Ο Χάρι αγκάλιασε την παρουσιάστρια Άλισον Χάμοντ και εξέφρασε την αγάπη του για την οικογένειά του, εν μέσω αναφορών ότι η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά θα βρεθούν μαζί του στη Βρετανία για το Σαββατοκύριακο. Η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις, αν και οι συζητήσεις για μια πιθανή επανένωση με τον Βασιλιά Κάρολο τις επόμενες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το μήνυμα για το τραύμα και οι χαλαρές στιγμές

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στη δικαστική διαμάχη, ο Χάρι υποστήριξε ότι οι βετεράνοι των αγώνων κέρδισαν τις καρδιές του κόσμου δείχνοντας πώς η μάχη με τις αντιξοότητες μετατρέπεται σε δύναμη.



«Όταν είσαι πραγματικά αντιμέτωπος με δυσκολίες, το πώς αποφασίζεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το τραύμα, αυτή την εμπειρία ή την απώλεια, το πώς το χρησιμοποιείς για να αναπτύξεις πραγματικά αυτή την ανθεκτικότητα μέσα σου, νομίζω ότι εκεί είναι που οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν», είπε χαρακτηριστικά.



«Και τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αναπτύξουμε την εθνική ανθεκτικότητα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Η Δούκισσα του Σάσσεξ ήλπιζε να στηρίξει τον Χάρι στην εκδήλωση, αλλά δεν ταξίδεψε μαζί του λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά της και της διαμάχης με το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένοπλη προστασία. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες πληροφορίες ότι η οικογένεια θα πετάξει στη Βρετανία.



Όταν η Χάμοντ του είπε ότι τα παιδιά του και η Μέγκαν πρέπει να είναι περήφανοι, εκείνος απάντησε χαμογελώντας: «Δεν μου λένε κάθε μέρα ότι είναι περήφανοι για μένα, αλλά ναι, είμαι περήφανος γι’ αυτούς, είναι περήφανοι για μένα. Αγαπώ την οικογένειά μου».

Επίσκεψη σε νοσοκομείο και η αποκάλυψη για τον Άρτσι

Σε ένα πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο, ο Χάρι ζήτησε συγγνώμη όταν αποκάλεσε το ποδόσφαιρο «soccer», χρησιμοποιώντας τον αμερικανικό όρο, διορθώνοντας αμέσως τον εαυτό του: «Λίγο ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Ποδόσφαιρο, όχι soccer».



Παράλληλα, ο Δούκας επισκέφθηκε σοβαρά άρρωστα παιδιά στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο της επετείου του προγράμματος WellChild.



Μιλώντας με τον 12χρονο Άλεκ Χιλ, ο Χάρι αποκάλυψε την αγάπη του γιου του για τα παιχνίδια. «Ξέρετε ποιος έχει εμμονή με τα Lego; Ο γιος μου ο Άρτσι – και είναι κορυφαίος μάστορας», είπε γεμάτος περηφάνια, κλείνοντας έτσι με τον πλέον ιδανικό τρόπο την πενθήμερη δυναμική παρουσία του στα πάτρια εδάφη, σύμφωνα με την Daily Mail.