Την εμφάνισή του στο νέο μουσικό βίντεο της Κέιτι Πέρι, με τίτλο «Watch It Burn», έκανε ο Τζάστιν Τριντό, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ζευγαριού.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη σκηνή, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με τέσσερα ακόμη άτομα στον ρυθμό του τραγουδιού.

Η Κέιτι Πέρι φορούσε ένα πορτοκαλί μπέιμπι ντολ με μεγάλους γαλάζιους φιόγκους, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο πλάνο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά.

Η παρουσία του Τριντό προκάλεσε το πλατύ χαμόγελο της τραγουδίστριας, με τους δύο να χορεύουν παιχνιδιάρικα μπροστά στην κάμερα.

Η ανάρτηση που ενθουσίασε τους θαυμαστές

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κέιτι Πέρι έγραψε με χιουμοριστική διάθεση:

«Αρχαία κείμενα λένε ότι, αν χορέψεις αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».

Το βίντεο άρχισε να αναπαράγεται με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές, σχόλια και κοινοποιήσεις.

Οι χρήστες σχολίασαν ιδιαίτερα τη χημεία και την ενέργεια του ζευγαριού, με αρκετούς να εστιάζουν στην αυθόρμητη είσοδο του Τζάστιν Τριντό στο πλάνο.

Η εμφάνιση στο Φεστιβάλ Tribeca

Η νέα ανάρτηση ακολούθησε την κοινή εμφάνιση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca 2026.

Η παρουσία τους είχε ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το παρασκηνιακό βίντεο από το «Watch It Burn» έδωσε νέα ώθηση στο ενδιαφέρον γύρω από το ζευγάρι.

Το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε ευρέως σε διαφορετικές πλατφόρμες, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν τον γεμάτο ενέργεια χορό τους και την ευδιάθετη κοινή τους εμφάνιση.