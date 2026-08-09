Στη συνέντευξη που παραχώρησε στους «EuroInsiders» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην τελευταία διετία του Παναθηναϊκού αλλά και στον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι οπαδοί του αγνοούσαν το μπάσκετ μέχρι και πριν μια δεκαετία.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μίλησε για τη σχέση του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους αλλά και για άλλα θέματα, τόσο για την ομάδα του όσο και για τον αιώνιο αντίπαλο.

Για το τι άλλαξε την τελευταία διετία: «Ήταν μεγάλο στοίχημα το να αλλάξουμε την νοοτροπία στον Παναθηναϊκό. Να έρθουν ξανά κοντά μας οι οπαδοί. Η ομάδα να έχει καλά αποτελέσματα. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν αφού είχαμε κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Κερδίσαμε και το πρωτάθλημα εκείνη την σεζόν. Την επόμενη πήγαμε στο Final-Four στο Άμπου Ντάμπι. Δυστυχώς, ένα ματς πήγε άσχημα και δεν καταφέραμε να πάμε στον τελικό και να τους κερδίσουμε.

Φέτος είχαμε μεγάλες προσδοκίες, αλλά νομίζω πολλά ατυχή γεγονότα. Πολύ γρήγορα. Είχαμε μερικούς τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν. Σημαντικούς. Όχι μόνο στην αρχή. Στα μισά της σεζόν ήταν ο Ναν, στο τέλος ήταν ο Κώστας. Ο Κώστας είναι η καρδιά και το μυαλό στις κρίσιμες στιγμές. Ποτέ δεν είχαμε την ικανότητα να δούμε πλήρη την ομάδα. Όχι μόνο να παίζει μαζί, αλλά ούτε να προετοιμάζεται. Δεν ξέρουμε τις δυνατότητες της περσινής ομάδας».

Για την περσινή προετοιμασία: «Ήταν οι Εθνικές ομάδες, ήταν το τουρνουά στην Αυστραλία. Λίγο από όλα μας έκαναν να ξεκινήσουμε αργά. Δεν νομίζω πως έπαιξε μεγάλο ρόλο. Είχαμε σούπερ παίκτες. Δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο, είναι πάντα έτοιμοι».

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλός μας; Εντάξει, ουάου… Δεν υπάρχει κόντρα στο μπάσκετ. Ναι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα τελευταία 10 χρόνια έμαθαν πως στο μπάσκετ έχουμε πορτοκαλί μπάλα και όχι μία ασπρόμαυρη. Πήγαινες στο γήπεδο του Ολυμπιακού πριν 10 χρόνια και τους άκουγες να φωνάζουν «οφσάιντ». Δεν υπάρχει θέληση για ειρήνη από την άλλη πλευρά».

Για το τι τον κάνει να ασχολείται με το μπάσκετ: «Αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσω από αυτό. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, ποιος είναι ο λόγος που ακόμη ασχολούμαι; Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα εδώ».