Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε συνέντευξη και ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε είναι και η σχέση του με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για τους οποίους είπε ότι «προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης εναντίον μου».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραχώρησε συνέντευξη στο «EuroInsiders» και δημοσιεύθηκε το πρώτο κομμάτι, με ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν να αφορούν τη σχέση του με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαννακόπουλος για τους Αγγελόπουλους…

«Θα σου πετάξουν μία μικρή πέτρα. Αν θυμάσαι πολύ καλά, παίρνεις πέτρες και ευτυχώς σε αυτή την περιοχή (Σούνιο) υπάρχουν τεράστιες πέτρες. Απλώς παίρνεις μία και την πετάς πίσω. Θα βοηθήσει. Δράση αντίδραση. Η αντίδραση δεν μπορεί ποτέ να εμπλακεί. Και είναι διαφορετικό να χρησιμοποιείς την αλήθεια και διαφορετικό να χρησιμοποιείς ψέματα ούτως ή άλλως.

Το έχω πει χιλιάδες φορές. Το έχω δοκιμάσει, προσπάθησα να κάνω πιο ανθρώπινη τη σχέση μου με τους Αγγελόπουλους. Ας παίξουμε ένας εναντίος ενός και ας στείλουμε τα χρήματα σε ορφανοτροφείο.

Όχι, εγώ αγοράζω και φτιάχνω κασκόλ, μισός Παναθηναϊκός, μισός Ολυμπιακός, που γράφει πάνω το να λέμε όχι στη βία. Τους τηλεφώνησα και ρώτησα άμα θα θέλατε να έρθω στο γήπεδο και να φέρω μερικά από αυτά, να καθόμαστε μαζί.

Λυπάμαι πολύ, αλλά η ομάδα μας, οι οπαδοί μας, ο οργανισμός μας, δεν είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Ήταν στις ειδήσεις πριν λίγες εβδομάδες, σε προσωπικό επίπεδο, συνήθιζα να στέλνω σαμπάνιες σε όλους, σε κάθε ονομαστική εορτή, κάθε Χριστούγεννα, όταν οι γιοι τους ή οι κόρες τους γεννήθηκαν και ήταν στο νοσοκομείο.

Άκουσα ότι έβγαζαν τα φυτά μου έξω, γιατί φοβόντουσαν ότι έχω βάλει μικρόφωνα. Δεν υπάρχει θέληση από την άλλη πλευρά.

Είναι τόσες πολλές οι φορές που είμαι έτοιμος να καθίσω στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Όταν κάθισα μία φορά, δέχθηκα σωματική επίθεση από έναν από τους δύο. Αυτό ήταν στο γραφείο του υφυπουργού αθλητισμού πριν κάποια χρόνια.

Σας λέω κάτι, το νούμερο ένα πράγμα στη ζωή, είναι η αγάπη. Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στα παιδιά σας, είναι να τα αγαπάτε. Μεγαλώστε τα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αγάπη γύρω σας.

Παιδιά που μεγάλωσαν σε σπίτια με δικηγόρους, με αδέρφια που εναντιώνονται σε αδέρφια και αδερφές που εναντιώνονται σε πατέρες, παιδιά εναντίον του πατέρα τους. Είναι πολύ κοντά η ώρα που θα τους δείτε και τους δύο. Ο ένας θα πάει στο δικαστήριο τον άλλο. Υπάρχουν φήμες. Γιατί το όνομα μου είναι πρώτο στην εφημερίδα και όχι το δικό σου;

Τους συμπονώ. Πολλές φορές, η ψυχολογία λέει ότι πρέπει να προσπαθήσεις. Προσπαθώ να βρεθώ στη θέση τους και να καταλάβω γιατί έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης εναντίον μου».