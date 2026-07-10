Σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στην κατοικία τους στο Χάιγκροουβ, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού, η συνάντηση είχε αποκλειστικά οικογενειακό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι δεν πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή άλλο οπτικό υλικό από την επίσκεψη.

Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν η πρώτη φορά από το 2022 που ο βασιλιάς Κάρολος είδε από κοντά τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με τον πρίγκιπα Χάρι παρέμεναν σε δύσκολη φάση.

Η Μέγκαν δεν συμμετείχε σε δημόσιες εμφανίσεις

Η ιδιωτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις πληροφορίες ότι η Μέγκαν Μαρκλ θα ταξίδευε στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά της, χωρίς ωστόσο να λάβει μέρος σε κάποια δημόσια εκδήλωση.

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε αποφύγει τα τελευταία χρόνια τις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενη στο παρελθόν ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια της ίδιας και της οικογένειάς της.

Αν και αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα παραβρισκόταν στις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση των Αγώνων Invictus, τελικά επέλεξε να μην πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε στις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους Αγώνες Invictus και εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «This Morning», όπου είχε σύντομη συνομιλία με την παρουσιάστρια Άλισον Χάμοντ.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούσε επίσης να επισκεφθεί μαζί με τα παιδιά του τον τόπο όπου βρίσκεται ο τάφος της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο Άλθορπ.

Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι οι ανησυχίες γύρω από τα μέτρα ασφαλείας επηρέασαν τον προγραμματισμό του ταξιδιού, με τη Μέγκαν και τα παιδιά να φτάνουν αργότερα στη χώρα, ώστε να συμμετάσχουν αποκλειστικά στην ιδιωτική οικογενειακή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.