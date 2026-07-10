Στο βάθρο του ευρωπαϊκού εφήβων/νεανίδων, ανέβηκε ο Βαγγέλης Ντούμας, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο.

Ο 18χρονος αθλητής με χρόνο 2:11.37 πήρε τη δεύτερη θέση, μένοντας πίσω μόνο από τον Τούρκο Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου, που κατέγραψε χρόνο 2:09.43, ενώ βρέθηκε πάνω από τον Ιταλό Γκαμπριέλε Γκάρτζια με χρόνο 2:13.07.

Με τη δεύτερη αυτή θέση που κατέκτησε ο Ντούμας, έγινε ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού που κατακτά μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις του ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εφήβων/νεανίδων, γράφοντας τη δική του ιστορία.