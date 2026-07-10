Στην τρίτη θέση του Diamond League του Μονακό με προσπάθεια στα 58.20μ. τερμάτισε η Ελίνα Τζένγκο.

Οι πρώτες βολές της Ελληνίδας αθλήτριας ήταν χαμηλές, με την ίδια να μη βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες για μία καλύτερη βολή με την τρίτη της προσπάθεια μάλιστα να είναι άκυρη.

Τελικά στην τέταρτη βολή η Ελίνα Τζένγκο ξεπερνώντας τα 58μ. ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης και παρέμεινε έως το τέλος του αγώνα.

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ζίγι Γιαν με βολή στα 68.75μ., ενώ δεύτερη ήταν η Βιλάγκος Αντριάνα με βολή στα 63.18μ.