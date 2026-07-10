Ο Κώστας Παπανικολάου θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, να σχολιάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ανανέωση του συμβολαίου του.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο Παπανικολάου εμφανίζεται σε μια αυθόρμητη στιγμή να προσπαθεί να τον φιλήσει με τον Σέρβο άσο να συνοδεύει την ανάρτηση με το τραγούδι «Για πάντα μαζί» του Γιάννη Πάριου.

Παράλληλα ο σέντερ του Ολυμπιακού έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον «Παπ», γράφοντας στα ελληνικά: «Δεν μπορείς χωρίς εμένα».