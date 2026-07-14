Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι συγκεκριμένες περιοχές θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρχει αύριο στις ακόλουθες περιοχές:

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου και Κω.

Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών, προκειμένου να βρίσκονται αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιάς.

Αύριο θα παραμείνει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης.

Ενισχυμένες θα είναι και οι περιπολίες που θα πραγματοποιούνται από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Ενότητες που θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 θα τεθεί σε μερική επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση

Στις συγκεκριμένες περιοχές θα εφαρμοστεί το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις κατά τόπους Αρχές για τα σημεία στα οποία θα ισχύσουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις.

Η έκκληση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αύριο και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, καλούνται να αποφεύγουν:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Τη χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Το κάπνισμα μελισσών.

Την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.