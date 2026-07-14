Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στο δεξαμενόπλοιο Solt Magnesium μετά την έκρηξη εξωτερικού μηχανισμού που δεν έχει ταυτοποιηθεί και ενώ έπλεε στην Αραβική Θάλασσα στα ανοικτά της ακτής του Ομάν, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που το διαχειρίζεται, την Stolt Tankers.

Η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία Stolt-Nielsen, στην οποία ανήκει το δεξαμενόπλοιο, ανακοίνωσε επίσης την επίθεση, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Finansavisen.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 12:40 π.μ. και προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ανακοίνωσε η Stolt Tankers.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, πρόσθεσε και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε ανακοινώσει ένα περιστατικό 40 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Καλχάτ στο Αμάν, τοποθεσία που ανταποκρίνεται σ’ αυτή του Stolt Magnesium.

Σε ένα άλλο επεισόδιο, τα τάνκερ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mombasa B και Al Bahyah επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους κρουζ ενώ διέπλεαν το Ορμούζ, με αποτέλεσμα σημαντικές ζημιές στα πλοία και το θάνατο ενός μέλους πληρώματος.

Η UKMTO ανακοίνωσε επίσης ότι πλοίο στοχοθετήθηκε από πύραυλο βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούζ στα ανοικτά του Ομάν.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν η επίθεση αυτή είναι η ίδια με εκείνη που είχε αναφερθεί νωρίτερα από τα Εμιράτα.