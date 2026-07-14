Δύο τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του «λογιστή» σε βάρος ισάριθμων ηλικιωμένων εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ αναζητείται ο συνεργός τους που πραγματοποιούσε τα τηλεφωνήματα στα θύματα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες είχαν ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες με τη μέθοδο του «λογιστή». Πιο συγκεκριμένα, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα, παριστάνοντας τον βοηθό λογιστή και ισχυριζόταν ότι έπρεπε να καταγραφούν χρήματα και κοσμήματα που υπήρχαν στα σπίτια τους, προκειμένου να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Με τον τρόπο αυτό, στις 16 και 18 Μαΐου 2026, απέσπασαν από δύο παθόντες, σε περιοχές της Πιερίας, συνολικά 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 21.500 ευρώ. Τα χρήματα και τα αντικείμενα παρέλαβε ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε όχημα που είχε εκμισθώσει ο δεύτερος.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού τους και τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες.