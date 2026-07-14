Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στο TikTok, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ομιλία του στη Μυτιλήνη. Όπως είπε η συγκεκριμένη ομιλία αποτελεί ευκαιρία για να παρουσιαστούν όσα, όπως ανέφερε, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Αναφερόμενος σε επίσημα στοιχεία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το 2015 έφτασαν στην Ελλάδα σχεδόν 900.000 πρόσφυγες και παράτυποι μετανάστες, με τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου να δέχονται ιδιαίτερα έντονη πίεση. Όπως ανέφερε, στις δομές της Λέσβου, οι οποίες είχαν χωρητικότητα 2.700 ατόμων, διέμεναν 19.000 μετανάστες, ενώ συνολικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ο αριθμός τους ανερχόταν στις 30.000, ενώ -όπως είπε- σήμερα στη Λέσβο βρίσκονται 277 μετανάστες.

@pavlos_marinakis 🔹 Τελικά τι έχουμε κάνει στο ζήτημα του μεταναστευτικού αυτά τα 7 χρόνια; 👆🏻Πάμε να συγκρίνουμε τι παραλάβαμε και τι ισχύει σήμερα. ♬ original sound – Pavlos Marinakis

Παράλληλα, είπε ότι οι συνολικές αφίξεις μειώθηκαν από περίπου 890.000 το 2015 σε 48.000 το 2025, κάνοντας λόγο για πτώση της τάξης του 94%.

Όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, επισήμανε ότι από τις 140.000 έχουν περιοριστεί στις 28.000. Προσέθεσε ότι, ενώ μέχρι το 2019 η αναμονή για την εξέταση μιας αίτησης μπορούσε να φτάσει τα τρία χρόνια, σήμερα η διαδικασία ολοκληρώνεται, κατά τον ίδιο, μέσα σε έναν έως δύο μήνες.

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, τόνισε ότι για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα υπάρχουν δύο επιλογές: «επιστροφή ή κράτηση». Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η σύγκριση με το παρελθόν είναι αναγκαία, προκειμένου να αποτυπωθεί, όπως είπε, η κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση και όσα ισχύουν σήμερα.