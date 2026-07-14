Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τους συνταξιούχους και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Real FM.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση των συντάξεων, αλλά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στο ασφαλιστικό σύστημα.

«Δεσμευόμαστε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ και την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης», ανέφερε, παρουσιάζοντας τις προτάσεις που είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η αύξηση μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ»

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η σταδιακή αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από το 50% στο 60% για 40 έτη ασφάλισης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ενδιάμεσων κλιμακίων, μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις που θα φτάνουν ακόμη και τα 100 ευρώ.

«Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση στις συντάξεις, που παράλληλα θα αιμοδοτήσει με εισφορές το ασφαλιστικό σύστημα και θα αυξήσει την εισπραξιμότητα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες επιλέγουν σήμερα τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, καθώς θεωρούν ότι η καταβολή υψηλότερων εισφορών δεν εξασφαλίζει αντίστοιχα μεγαλύτερη σύνταξη.

Κατά τον ίδιο, εφόσον οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι επιλέγοντας υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία θα λάβουν ουσιαστικά αυξημένη σύνταξη, θα έχουν ισχυρότερο κίνητρο να καταβάλουν περισσότερες εισφορές. Η επίσημη πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει σταδιακή αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης στο 60% για 40 έτη ασφάλισης και αντίστοιχη παρέμβαση στα ενδιάμεσα κλιμάκια.

Οι προτάσεις για τις αναπηρικές συντάξεις

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις αναπηρικές συντάξεις, κάνοντας λόγο για ανάγκη διόρθωσης αδικιών που προέκυψαν από τον νόμο Κατρούγκαλου.

Όπως υποστήριξε, ασφαλισμένος με 20 χρόνια ασφάλισης και ποσοστό αναπηρίας ακόμη και 97% μπορεί να λαμβάνει σήμερα μόνο το 80% της εθνικής σύνταξης.

Παράλληλα, πρότεινε όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και 20ετή ασφάλιση να λαμβάνουν το 75% της εθνικής σύνταξης, αντί για το 50% που προβλέπεται σήμερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της αναπηρικής σύνταξης κατά 100 έως 112 ευρώ.

Τι απάντησε για το κόστος της 13ης σύνταξης

Ερωτηθείς εάν η ελληνική οικονομία μπορεί να αντέξει δημοσιονομικά την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

«Δύο δισεκατομμύρια λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος στο τέλος του χρόνου. Η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δισεκατομμύρια την πρώτη χρονιά. Άρα, τα χρήματα αυτά υπάρχουν σήμερα», ανέφερε.

Άσκησε παράλληλα κριτική στον πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισε το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι προσέθεσε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να αφαιρέσει ποσά που δεν σχετίζονται με τη 13η σύνταξη.

Η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση του προγράμματος

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε και στην κυβερνητική προτροπή να κατατεθεί το πρόγραμμα του κόμματος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση.

Όπως υποστήριξε, ο νόμος προβλέπει ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων πρέπει να γίνεται από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και όχι από το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν στελέχωσε επαρκώς το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και ότι επιχειρεί να ελέγξει η ίδια την κοστολόγηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης.

«Θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους να μαγειρεύουν και τα νούμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας»

Αναφερόμενος στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ και στη συζήτηση για άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο σε μια τέτοια αλλαγή.

«Δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι πουθενά στην Ευρώπη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η άρση της θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «κερκόπορτα πελατειασμού».

Κατά τον ίδιο, χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις, κάθε κυβέρνηση θα μπορούσε να προσλαμβάνει, να απειλεί ή να απομακρύνει εργαζομένους με κομματικά κριτήρια.

Τάχθηκε υπέρ της αξιοκρατίας και της ενίσχυσης του ΑΣΕΠ, ενώ για τους επίορκους υπαλλήλους σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη οι διαδικασίες που επιτρέπουν την απομάκρυνσή τους από το Δημόσιο.

«Σήμερα χτίζεται μεθοδικά από την κυβέρνηση ένα νέο πελατειακό, μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο», είπε.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις και το νέο πολιτικό δίπολο

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς και τη συζήτηση περί νέου διπόλου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ.

Υποστήριξε ότι τα πραγματικά πολιτικά δίπολα δεν καθορίζονται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά από τις κάλπες, την κοινωνία και την ύπαρξη ανταγωνιστικών πολιτικών προγραμμάτων.

«Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και όταν υπάρχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα», ανέφερε. Σε προηγούμενη τοποθέτησή του είχε επίσης αμφισβητήσει τη συζήτηση περί νέου διπολισμού, συγκρίνοντάς την με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η ενέργεια και η στέγαση, οι προτάσεις της ΕΛΑΣ αποτελούν αντιγραφή θέσεων του κόμματός του.

Αντίθετα, στο ιδιωτικό χρέος και στην εξωτερική πολιτική εκτίμησε ότι οι θέσεις της βρίσκονται πιο κοντά σε εκείνες της Νέας Δημοκρατίας.

Έθεσε, τέλος, το ερώτημα εάν η ΕΛΑΣ θα δεσμευόταν να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα για το ασφαλιστικό και τους συνταξιούχους.