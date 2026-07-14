Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα. Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη χώρα.

Η απολογητική διαδικασία ξεκίνησε στις 11:00 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος κατηγορούμενος ολοκλήρωσε την απολογία του, ενώ ο δεύτερος συνέχιζε να δίνει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν –μεταξύ άλλων– την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής τους, αμφισβητούν το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι δεν τεκμηριώνει με ασφάλεια την ταυτοποίησή τους. Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, σημαντικό μέρος της δικογραφίας βασίζεται σε ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρχών.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι οι εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορούν την εξέταση φωτογραφιών και βιντεοληπτικού υλικού από την ημέρα της επίθεσης, δεν οδηγούν –κατά την άποψή τους– σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που απεικονίζονται.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει επίσης ότι το ανώνυμο email δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο, καθώς δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν ούτε η προέλευσή του ούτε η αξιοπιστία του.