Τεράστια ζήτηση γνωρίζουν τα αυτοκίνητα της Κίνας, με το Πεκίνο να εξάγει περισσότερα από 1 εκατομμύριο οχήματα κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αποστολές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 71,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 1,06 εκατ., γεγονός που θέτει τη χώρα σε τροχιά να εξάγει περισσότερα από 10 εκατ. αυτοκίνητα φέτος, έναντι 7,1 εκατ. πέρυσι και υπερδιπλασιάζοντας τα 4,9 εκατ. του 2023.

Οι συνολικές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 27% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 19,4% τον Μάιο και την πρόβλεψη του 18,2% που προέκυψε από έρευνα της Reuters μεταξύ αναλυτών, καθώς αυξήθηκαν και οι αποστολές υλικού λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 36%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας.

Ο Wang Jun, υφυπουργός της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων συνάδει με την παγκόσμια «μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα», η οποία τροφοδοτεί τη ζήτηση για «πράσινα προϊόντα της Κίνας».

Ο Λιου Νταλιάνγκ, εκπρόσωπος της Κινεζικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, πρόσθεσε: «Δεν είμαστε μόνο ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, αλλά και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο».

Η στροφή της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας προς τις εξαγωγές έρχεται σε μια περίοδο που οι εγχώριες πωλήσεις σημειώνουν απότομη επιβράδυνση, μετά τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τη μείωση της ζήτησης για αυτοκίνητα με κινητήρα καυσίμου.

Η επιβράδυνση των εγχώριων πωλήσεων οδήγησε τις κινεζικές και ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες να ανταποκριθούν αυξάνοντας τις εξαγωγές τους, γεγονός που ώθησε την ΕΕ και άλλες χώρες να επιβάλουν υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών αυτοκινήτων.

Το κύμα των κινεζικών εξαγωγών οφείλεται στα αυτοκίνητα χαμηλότερου κόστους που διαθέτουν προηγμένο λογισμικό, γεγονός που απειλεί ακόμη περισσότερο τους κατασκευαστές αυτοκινήτων από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Αυτό συμβαίνει παρά τις κατηγορίες που διατυπώνονται στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές, σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα χρησιμοποιεί αθέμιτες και παράνομες επιδοτήσεις για να στηρίξει την τοπική παραγωγή.