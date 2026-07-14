Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η φετινή παρουσία της Ελλάδας στη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, καθώς τμήμα του Ελληνικού Στρατού παρέλασε στα Ηλύσια Πεδία μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, επαναλαμβάνοντας μια ιστορική στιγμή που είχε καταγραφεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η συμμετοχή του ελληνικού αγήματος πραγματοποιήθηκε 107 χρόνια μετά τη νικητήρια παρέλαση της 14ης Ιουλίου 1919, όταν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν τιμηθεί για τη συμβολή τους στη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με απόλυτο συγχρονισμό και στρατιωτική ακρίβεια, οι Έλληνες στρατιωτικοί διέσχισαν τα Ηλύσια Πεδία κρατώντας τουφέκια με προσαρμοσμένες ξιφολόγχες, ενώ μπροστά τους κυμάτιζε η ελληνική σημαία.

Το πεζοπόρο τμήμα αποτελούνταν από 21 στελέχη, εκ των οποίων τρεις αξιωματικοί και 18 στρατιώτες, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων και δημιουργώντας έντονη συγκίνηση για τον ιστορικό συμβολισμό της παρουσίας του.

Η εικόνα παρέπεμψε ευθέως στη θρυλική παρέλαση του 1919, όταν ελληνικά στρατεύματα είχαν συμμετάσχει στους εορτασμούς της γαλλικής εθνικής επετείου μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας στις φετινές εκδηλώσεις.

Ανάμεσα στα μαχητικά αεροσκάφη που πέταξαν πάνω από το Παρίσι συμμετείχαν και ελληνικά Rafale, τα οποία εντάχθηκαν στον διεθνή σχηματισμό, υπογραμμίζοντας τη στενή αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας.

Η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και 24 Ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων ήταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η φετινή τελετή είχε έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, με τη Γαλλία να στέλνει μήνυμα ενότητας, κοινής άμυνας και συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η ελληνική συμμετοχή αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της παρέλασης.