Νέο γύρο συνομιλιών ξεκίνησαν σήμερα ο Λίβανος και το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη.

Στόχος των διήμερων διαπραγματεύσεων είναι να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε στην Ουάσιγκτον στις 26 Ιουνίου και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στις περιοχές που θα εκκενωθούν.

Η Βηρυτός ελπίζει ότι στις συνομιλίες θα σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα της ισραηλινής αποχώρησης. Ωστόσο, οι προσδοκίες για μια άμεση εξέλιξη παραμένουν περιορισμένες, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τόσο τη συμφωνία όσο και τις προσπάθειες αφοπλισμού της.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι συνομιλίες

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το πρωί τα οχήματα που μετέφεραν τους διαπραγματευτές να εισέρχονται στον χώρο της πρεσβείας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων, ενώ η αμερικανική πρεσβεία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με Λιβανέζους αξιωματούχους, η διεξαγωγή των συνομιλιών στην Ιταλία διευκολύνει τις δύο αντιπροσωπείες να επικοινωνούν με τις κυβερνήσεις τους και να ζητούν νέες οδηγίες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Οι δύο «πιλοτικές ζώνες»

Κεντρικό θέμα των διαπραγματεύσεων αποτελούν δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο. Με βάση τη συμφωνία, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων οργανώσεων, η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και η ανάληψη του ελέγχου από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί «τον μοναδικό τρόπο για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός» και υποστήριξε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα επιδείξει «καλή θέληση» στις συνομιλίες.

Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου στις δύο πιλοτικές περιοχές. Την ίδια ώρα, όμως, διαμηνύει ότι ο στρατός του θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει οπλισμό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έδωσε εντολή στη λιβανέζικη αντιπροσωπεία να ζητήσει την «άμεση έναρξη» της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τις δύο ζώνες, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι η πρώτη πιλοτική ζώνη θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή μέσα σε λίγες ημέρες. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συντονίζεται με τις δύο χώρες, ενώ αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Λίβανο για να συζητήσει τις λεπτομέρειες με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Η ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει μια ζώνη πλάτους περίπου 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, την οποία χαρακτηρίζει αναγκαία για την προστασία των κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Η περιοχή παραμένει απαγορευμένη για τους Λιβανέζους πολίτες, αλλά και για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι καταστρέφουν στρατιωτικές υποδομές και υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ.

Χιλιάδες νεκροί και περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι

Περισσότεροι από 4.000 Λιβανέζοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο συγκεκριμένος απολογισμός δεν διευκρινίζει πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Στην ισραηλινή πλευρά, τουλάχιστον 32 στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, με τους περισσότερους στρατιωτικούς θανάτους να καταγράφονται στον νότιο Λίβανο.

Οι πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις, τους όρους της συμφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών μεταδόθηκαν από το Reuters.

Η πορεία των συνομιλιών στη Ρώμη αναμένεται να δείξει αν οι δύο πλευρές μπορούν να περάσουν από τη συμφωνία επί της αρχής στην εφαρμογή των πρώτων μέτρων αποκλιμάκωσης.