Σε αδιέξοδο κατέληξε η διαδικασία για την εκλογή προέδρου της Super League, καθώς δεν έγινε δεκτή η πρόταση για δυαρχία μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου. Μετά την εξέλιξη αυτή, αποφασίστηκε η διεξαγωγή νέας εκλογικής διαδικασίας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κατέθεσε πρόταση για κοινή διοίκηση της Super League, η οποία, όπως υποστηρίζεται, είχε διαμορφωθεί έπειτα από συνεννόηση με τις πλευρές των Ιβάν Σαββίδη, Μάριου Ηλιόπουλου και Γιάννη Αλαφούζου. Η πρόταση προέβλεπε την εναλλαγή στην προεδρία, με τον Γιάννη Αλαφούζο να αναλαμβάνει για τον πρώτο χρόνο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον δεύτερο.

Όπως αναφέρεται, ο Γιάννης Αλαφούζος αποδέχθηκε την πρόταση, ωστόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καθεστώς συνδιοίκησης με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, απορρίπτοντας το συγκεκριμένο σενάριο.

Η πρόταση Μαρινάκη για την Κάτια Κοξένογλου

Στην τοποθέτησή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε ως λύση την ανάδειξη ενός προσώπου κοινής αποδοχής στην προεδρία της Super League, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη θέση είχαν εκφράσει από την αρχή και άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Βόλος.

Ως υποψήφια πρότεινε την αντιπρόεδρο της Super League και εκπρόσωπο του Ατρομήτου, Κάτια Κοξένογλου, σημειώνοντας ότι έχει διαγράψει μια απολύτως επιτυχημένη πορεία στη διοίκηση του συνεταιρισμού και διαθέτει την εμπειρία και τις γνώσεις για να αναλάβει την προεδρία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες εκλογές την Τετάρτη. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, εφόσον η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν επιμείνει στη στάση του λευκού ψηφοδελτίου, όπως είχε πράξει στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες, τότε θα πρόκειται για «πραξικόπημα». Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται λόγος για «κουκλοθέατρο» από την πλευρά των τριών ομάδων και του Μάκη Γκαγκάτση.

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε:

«Προφανώς δε δέχομαι την στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης τι λαγούς και πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα.

Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7.

Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε, που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, ώστε να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη.

Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού».