Μία τραγική υπόθεση εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί σε γκαράζ πολυκατοικίας στο κέντρο του Πειραιά, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα και μια 24χρονη γυναίκα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι εντοπίστηκε από τον πατέρα του 28χρονου σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 09:30, στην οδό Μήλου, εντός του οχήματος.

Ο πατέρας τούς έβγαλε έξω από το όχημα και επιχείρησε να τους επαναφέρει στη ζωή με ΚΑΡΠΑ, χωρίς να τα καταφέρει.

Ασθενοφόρο που έφτασε στη συνέχεια στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό τους και τους μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με την εκτίμηση να είναι ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις, καθώς το ΙΧ αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε πολύ στενό και κλειστό χώρο με τη μηχανή αναμμένη πιθανότατα για ώρες, ενώ σε λειτουργία ήταν και το κλιματιστικό του οχήματος.

Φαίνεται πως οι αναθυμιάσεις εισήλθαν με κάποιον τρόπο στην καμπίνα του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο νεαρά παιδιά να μην το αντιληφθούν ή όταν το αντιλήφθηκαν να ήταν πλέον αργά και να μην μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε από νωρίς τον χώρο και διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.