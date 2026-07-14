Η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές συνεργασίες της νέας χειμερινής σεζόν έχει ξεκινήσει. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζονται να ανέβουν μαζί στη σκηνή του NOX, σε ένα σχήμα που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες, με πολυετή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή και δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό τους, αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα πιο δυνατά σχήματα της νυχτερινής Αθήνας, με τους θαυμαστές τους να περιμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα.

Λίγο πριν από τη νέα τους συνεργασία, οι δύο καλλιτέχνιδες χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους μια απολαυστική στιγμή γεμάτη χιούμορ.

Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Άλσος, όπου οι δυο τους βρήκαν την ευκαιρία να γυρίσουν ένα σύντομο βίντεο για τα social media.

Στο βίντεο, η Δέσποινα Βανδή αναλαμβάνει τον ρόλο της… δημοσιογράφου και υποβάλλει διαδοχικές ερωτήσεις στη Νατάσα Θεοδωρίδου. Εκείνη, ωστόσο, απαντά κάθε φορά με ένα αποστομωτικό «όχι», δημιουργώντας έναν χιουμοριστικό διάλογο που προκάλεσε γέλια και απέσπασε χιλιάδες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν τη φιλική σχέση και τη χημεία που φαίνεται να μοιράζονται οι δύο τραγουδίστριες και εκτός σκηνής.