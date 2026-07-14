Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές από το ξεκίνημα της καριέρας τους μέχρι το τέλος, έχουν ένα όνειρο. Την συμμετοχή με την Εθνική ομάδα στο Μουντιάλ.

Υπάρχουν παίκτες που έγιναν θρύλοι παίζοντας στο Μουντιάλ και άφησαν το δικό τους στίγμα στο ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια. Υπάρχουν όμως και ποδοσφαιριστές θρύλοι που δεν κατάφεραν να αγωνιστούν στην κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Τζορτζ Μπέστ και ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Ας δούμε τους πέντε παίκτες που άφησαν εποχή στο χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να αγωνιστούν σε Μουντιάλ.

Τζορτζ Μπεστ

Ο Τζόρτζ Μπεστ υπήρξε ο πρώτος πραγματικός σταρ του ποδοσφαίρου. Γεννήθηκε το 1946 στην Βόρεια Ιρλανδία και μεγαλούργησε με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Μπεστ χρίστηκε διεθνής το 1964 και αγωνίστηκε συνολικά 37 φορές με την ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας σημειώνοντας 9 γκολ.

Συμμετείχε στην προκριματική φάση τριών Μουντιάλ (1966, 1970 και 1974) αλλά η Βόρεια Ιρλανδία δεν κατάφερε να προκριθεί σε κανένα από αυτά. Επίσης δεν αγωνίστηκε ποτέ ούτε και σε EURO, αφού η δυναμικότητα της ομάδας ήταν περιορισμένη.

Αλφρέντο Ντι Στέφανο

Ο μύθος της Ρεάλ Μαδρίτης και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο παρότι αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές Εθνικές ομάδες (Αργεντινή, Κολομβία και Ισπανία) δεν κατάφερε ποτέ να παίξει σε Μουντιάλ. Με την Εθνική Αργεντινής έκανε μόλις έξι συμμετοχές και έχασε την ευκαιρία να παίξει στο Μουντιάλ του 1950 όταν η Αργεντινή, αποφάσισε να μην πάρει μέρος στη διοργάνωση.

Το 1954 έχασε ξανά την ευκαιρία να πάει στο Μουντιάλ με την Εθνική Κολομβίας αυτή τη φορά, η οποία δεν προκρίθηκε στην τελική φάση. Το 1956 απέκτησε Ισπανική υπηκοότητα και έτσι κλήθηκε στην Εθνική Ισπανίας. Ωστόσο στο Μουντιάλ του 1958 δεν αγωνίστηκε καθώς η Ισπανία αποκλείστηκε στα προκριματικά από την Σκωτία.

Η τελευταία του ευκαιρία να αγωνιστεί έστω για μια φορά σε Μουντιάλ ήταν το 1962. Η Εθνική Ισπανίας κατάφερε και προκρίθηκε στη τελική φάση που έγινε στην Χιλή, αλλά ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο στάθηκε και πάλι άτυχος. Ο μύθος της Ρεάλ Μαδρίτης 18 ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ τραυματίστηκε και έτσι δεν βρέθηκε στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας.

Ράιαν Γκιγκς

Για δύο δεκαετίες ο Ράιαν Γκιγκς ήταν ένας παίκτης «κλειδί» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Αγωνίστηκε με την Εθνική Ουαλίας από το 1991 έως το 2007 κάνοντας 64 συμμετοχές με 12 γκολ.

Δεν αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ, καθώς η δυναμική της Ουαλίας δεν ήταν τέτοια για να φτάσει σε τελική φάση μέχρι να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Η Ουαλία έχει πάει δύο φορές σε Παγκόσμιο συνολικά το 1958 και το 2022.

Ερίκ Καντονά

Ένας ακόμη θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, ο οποίος δεν κατάφερε να αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ και λόγω αγωνιστικών θεμάτων και εξωαγωνιστικών. Στο Μουντιάλ του 1986 που προκρίθηκε η Γαλλία δεν ήταν στην αποστολή.

Από το 1988 έως και το 1990, έμεινε εκτός Εθνικής, μετά από την απρεπή συμπεριφορά του, προς τον τότε προπονητή Ανρί Μισέλ. Στο Μουντιάλ του 1990 και του 1994 η Εθνική ομάδα της Γαλλίας δεν κατάφερε να προκριθεί.

Επέστρεψε στην Εθνική με νέο προπονητή, τον Μισέλ Πλατινί και έγινε αρχηγός το 1994, όμως λόγω του νέου πειθαρχικού παραπτώματος, εναντίον οπαδού, έμεινε εκτός Εθνικής το 1995 και για αρκετό διάστημα.

Από τότε έχασε την θέση του στην βασική ενδεκάδα, αλλά και στις αποστολές, από το νέο αστέρι τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Καντονά, δεν αγωνίστηκε ποτέ ξανά έχοντας κάκιστες σχέσεις με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας.

Τζορτζ Γουεά

Ο Τζορτζ Γουεά θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Αφρικανούς παίκτες όλων των εποχών, κερδίζοντας μάλιστα την Χρυσή Μπάλα το 1995. Ο Γουεά εκπροσώπησε τη Λιβερία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας 75 συμμετοχές και σκοράροντας 18 γκολ για τη χώρα του, παίζοντας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής δύο φορές. Ωστόσο δεν αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ.