Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στην Κρήτη για τη διάσωση ενός 8χρονου παιδιού με καταγωγή από τη Γερμανία, καθώς παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Τις μεσημβρινές ώρες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής στο παιδί, το οποίο βρισκόταν πάνω σε κυκλικό σωσίβιο και παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες δήμου Αγίου Βασιλείου.

Αμέσως, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για την περιοχή αναχώρησαν ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ), ένα σκάφος της Δύναμης Frontex, το επιβατικό – τουριστικό (Ε/Γ – Τ/Ρ) σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ν.Χ. 642 καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Το Ε/Γ – Τ/Ρ εντόπισε και περισυνέλεξε το ανήλικο παιδί (8 ετών, υπήκοος Γερμανίας), όπου και το αποβίβασε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες.

Οι γονείς του ανήλικου δήλωσαν ότι ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν έχρηζε ιατρικής περίθαλψης.