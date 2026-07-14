Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, σε μια εφ’ όλης της ύλης αποκλειστική συνέντευξη στο Newsbeast, ξεκαθαρίζει τον οδικό χάρτη: οι εκλογές προγραμματίζονται για την άνοιξη του 2027, εκτός αν σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις, αναγκάσουν τον πρωθυπουργό να αλλάξει σχέδιο. Τονίζει ότι δεν μπορεί να καταργηθεί η «Συμφωνία των Πρεσπών» και προειδοποιεί πως και η Τουρκία θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη «Συνθήκη της Λωζάνης». Καταδικάζει τις επιθέσεις με γκαζάκια, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθειες τρομοκράτησης στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλά για τις μετεκλογικές συνεργασίες αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, αλλά και το σενάριο κυβέρνησης ειδικού σκοπού, οριοθετεί τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά, απαντά για τις φωτιές και τις φήμες περί ανεμογεννητριών, και μοιράζεται το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Μία, ίσως, από τις πιο επίκαιρες συνομιλίες που θέτει τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις και δημιουργεί εντυπώσεις, χωρίς να πολώνει ή να διχάζει.

Ο Στράτος Σιμόπουλος, γεννημένος το 1959 με μικρασιατικές ρίζες, μεγάλωσε στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης και σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΑΠΘ, ασκώντας το επάγγελμα επί 40 έτη. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων (2012-2014) και αναπληρωτής γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ, έχει πλούσια δράση στο ΤΕΕ, τον ΣΒΒΕ, αλλά και ως συγγραφέας του βιβλίου «πολιτιkey», είναι μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Β. Ελλάδος και βετεράνος ποδοσφαιριστής. Με τόσο πλούσιο παρελθόν και παρόν, η ματιά που καταθέτει για το μέλλον είναι σφαιρική και στέρεη.

Ξεκινώντας από τα του οίκου μας, η ακρίβεια στα ράφια και την ενέργεια συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά. Αντέχει η κυβέρνηση να λάβει πιο γενναία, δομικά μέτρα ή έχουμε εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια;

Σημαντικό δομικό μέτρο αποτέλεσε η Ενιαία Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που ενοποίησε όλους τους σχετικούς μηχανισμούς. Από κει και πέρα η κυβέρνηση προχωρά συνεχώς σε φοροελαφρύνσεις που σε συνδυασμό με αυξήσεις μισθών, αυξάνουν το εισόδημα. Παράλληλα, έρχονται και μόνιμα μέτρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, με έμφαση του ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά. Ακόμη και οι συμφωνίες κυρίων με τα διυλιστήρια και τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής παίζουν το ρόλο τους. Η λεγόμενη ακρίβεια κυρίως έτσι καταπολεμάται.

Αναλάβατε τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας σε μια συγκυρία όπου η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί το κορυφαίο πολιτικό και θεσμικό διακύβευμα της χώρας. Με δεδομένο ότι ο ρόλος σας απαιτεί τη διαχείριση των κοινοβουλευτικών ισορροπιών, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε ώστε να γεφυρωθούν οι αποστάσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να επιτευχθούν οι απαραίτητες ευρείες συναινέσεις, ειδικά σε εμβληματικές αλλαγές που προωθεί η παράταξή σας;

Δυστυχώς, όπως και να κινηθώ δεν βλέπω να υπάρχει πεδίο συναίνεσης. Εδώ ακόμη και σε άρθρα, όπως είναι το 86 περί ευθύνης υπουργών, κανένα κόμμα δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει μαζί μας. Προσωπικά συζητώ με όλους τους συναδέλφους, δεν προσωποποιώ τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και δεν προχωρώ ποτέ σε χαρακτηρισμούς. Δεν αρκεί όμως αυτό.

Έχετε βρεθεί προσωπικά στο στόχαστρο επιθέσεων με γκαζάκια, ενώ πρόσφατα είδαμε αντίστοιχη τυφλή επίθεση και στο πολιτικό γραφείο της συναδέλφου σας, Αφροδίτης Νέστορα. Θεωρείτε ότι αυτές οι ενέργειες είναι μεμονωμένα περιστατικά τυφλής βίας ή βλέπετε μια οργανωμένη προσπάθεια τρομοκράτησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα;

Μετά τις συλλήψεις ατόμων που προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πιστεύω πως ναι πρόκειται για μια προσπάθεια τρομοκράτησης των στελεχών μας. Πρόκειται για στελέχη που δεν είχαν, μάλιστα, καμία ανάμειξη στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που γίνονται με αφορμή την εκκένωση των καταλήψεων ή για τα λεγόμενα «προσφυγικά». Με απλά λόγια μας στέλνουν το μήνυμα «Είστε στη ΝΔ, τότε είστε στόχος». Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση επίθεση εναντίον κανενός με αφορμή απόψεις του.

Η σεναριολογία για πρόωρες κάλπες δεν λέει να κοπάσει. Τελικά, πότε θα γίνουν εκλογές; Εξαντλούμε την τετραετία ή το Μαξίμου ζυγίζει τις πολιτικές εξελίξεις για έναν αιφνιδιασμό;

Πιστεύω ότι εκλογές θα γίνουν όπως αναφέρει συνέχεια ο πρωθυπουργός την Άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο στόχος, εκτός, αν υπάρξουν ορισμένες γεωπολιτικές εξελίξεις με έμφαση τα ελληνοτουρκικά και αλλάξει αυτός ο σχεδιασμός.

Το τελευταίο διάστημα συζητείται έντονα η κινητικότητα γύρω από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού στα δεξιά της παράταξης. Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώς θα επηρέαζε τη ΝΔ;

Όλα είναι σενάρια. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε να τον συμβουλέψω μπορώ. Θεωρώ, όμως, ότι αν προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα θα απευθυνθεί βασικά σε πολίτες με διαρρηγμένες τις σχέσεις τους με τη ΝΔ και επομένως θα μας επηρεάσει λίγο.

Διατηρείτε διαχρονικά μια στενή πολιτική και κοινωνική σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η σχέση και πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην προσωπική σας εκτίμηση και την απόλυτη στήριξη στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη; Γιατί έχουν ειπωθεί εκατέρωθεν «βαριές κουβέντες»

Δύσκολη ερώτηση. Απαιτεί, όμως, ξεκάθαρη απάντηση. Ότι είπατε ίσχυαν, αλλά ως το 2015. Αναφέρομαι στη στενή πολιτική και κοινωνική σχέση. Από τότε τα προηγούμενα δεν ισχύουν, παραμένει βεβαίως η εκτίμηση μου στο πρόσωπό του. Άρα δεν χρειάζεται πολιτικά να κρατώ καμία ισορροπία. Στηρίζω τη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον οποίο ως πρόεδρο της ΝΔ έγινα δύο φορές βουλευτής και σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Αν οι επόμενες κάλπες δεν αποδώσουν την πολυπόθητη αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι ο προτιμητέος κυβερνητικός εταίρος; Προς τα πού θα κοιτάξει το κόμμα σας για να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση;

Εύκολη είναι αυτή η απάντηση. Θα μπορούσε να ήταν το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή η πόρτα έχει κλείσει με την απόφαση του συνεδρίου τους, για αυτό πλέον είναι μονόδρομος μια αυτοδύναμη ΝΔ.

Έχει αρχίσει να συζητείται στους πολιτικούς διαδρόμους το σενάριο μιας «κυβέρνησης ειδικού σκοπού» ή «εθνικής σωτηρίας» με συγκεκριμένο ορίζοντα 18 μηνών, ώστε η χώρα να πορευτεί με σταθερότητα και να βγάλει εις πέρας την κρίσιμη Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ. Θα στηρίζατε μια τέτοια λύση ανάγκης ή τη θεωρείτε «πολιτικό πείραμα»;

Πιστεύω στη φράση «με λόγια κτίζονται ανώγεια και κατώγεια». Θεωρίες είναι όλα αυτά, προερχόμενες μάλιστα από όσους θέλουν να μην υπάρχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Επίσης, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση υφίσταται πλέον υφυπουργός εξωτερικών προερχόμενος από το διπλωματικό σώμα, με μόνιμα χαρακτηριστικά. Αυτό το πρόσωπο άνετα θα μπορούσε να οργανώσει την ελληνική προεδρία στην ΕΕ.

Ας έρθουμε σε ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων. Μετά τις πρόσφατες φωτιές στο Ωραιόκαστρο, οι κάτοικοι και οι φορείς του Ωραιοκάστρου εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι οι καμένες εκτάσεις «προορίζονται» για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο στα σκαριά ή πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας; Δεσμεύεστε ότι, σε ό,τι σας αναλογεί, εσάς και το κόμμα, δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο;

Καθαρά πρόκειται για θεωρίες συνομωσίας από πλευρά της πολιτικών που μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια προσέγγιση παρόμοιων γεγονότων. Άνθρακας, λοιπόν, ο θησαυρός.

Ως βουλευτής με βαθιά γνώση και ισχυρά ερείσματα στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπει κανείς τα εκλογικά δεδομένα να αλλάζουν ανησυχητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου καταγράφει ποσοστά που ξεπερνούν ακόμη και το δικό σας κόμμα. Πού αποδίδετε αυτή τη μετατόπιση των παραδοσιακών ψηφοφόρων της παράταξης προς τα δεξιά; Είναι ζήτημα χαλαρής ψήφου, ιδεολογικής αποξένωσης ή μήπως η βάση της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα νιώθει ότι η Αθήνα έχει στρέψει αλλού την προσοχή της;

Βάζετε ένα σημαντικό θέμα. Η απάντηση είναι πολλαπλή. Αρχικά να πώ ότι ισχύουν εν μέρει αυτά που λέτε. Τα αποδίδω σε ορισμένους παράγοντες. Ένα είναι το αντιθετικό δίπολο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες Αθήνας- Θεσσαλονίκης. Έχει μια πραγματική βάση, αλλά στηρίχθηκαν στο παρελθόν πολιτικά από πρόσωπα με «λαϊκίστικο» προφίλ και το επέβαλαν σε ορισμένους πολίτες. Σήμερα, όμως, με έργα τις κυβέρνησης Μητσοτάκη η πόλη αλλάζει. Θα τρίβουμε τα μάτια μας σε λίγα χρόνια με την αλλαγή αυτή. Δεύτερος λόγος είναι το λεγόμενο «Μακεδονικό» θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία εδώ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν πολίτες που έχουν παρασυρθεί από άλλα κόμματα και πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έκανε ότι μπορούσε να αποτρέψει τη συμφωνία με τα Σκόπια.



Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετα. Δεν τη ψηφίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε μία διεθνή συμφωνία. Με την ίδια ευκολία θα μπορούσε η Τουρκία να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λωζάνης. Τέλος η γειτνίαση με το Άγιο Όρος παίζει το δικό του ρόλο. Στο Άγιο Όρος, υπάρχουν πολλοί φωτισμένοι μοναχοί. Υπάρχουν, όμως, και ορισμένοι υπερσυντηρητικοί. Αυτοί επηρεάζουν ορισμένους πολίτες. Όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομία σε συνδυασμό με την συνεχή ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας και της γεωπολιτικής ισχύος μας.

Η Νέα Δημοκρατία είχε πρωτοστατήσει στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, όμως ως κυβέρνηση δήλωσε ότι «το κράτος έχει συνέχεια» και τελικά δεν τη διαπραγματεύτηκε ξανά, ούτε την ανέτρεψε. Σήμερα, με τη νέα πολιτική ηγεσία στη Βόρεια Μακεδονία να παραβιάζει προκλητικά ακόμα και τα βασικά της συμφωνηθείσας ονοματολογίας, πολλοί Μακεδόνες νιώθουν βαθιά αδικημένοι και προδομένοι. Πώς απαντάτε στην κριτική ότι η ΝΔ στην πράξη δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει μια συμφωνία που η ίδια χαρακτήριζε επιζήμια;

Σας απάντησα παραπάνω με το παράδειγμα της Συνθήκης της Λωζάνης.

Κλείνοντας με το βλέμμα στο μέλλον, ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για την Ελλάδα του 2030; Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, που συχνά νιώθει «ριγμένη» σε σχέση με την Αθήνα, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί μέχρι το 2030 για να αλλάξει πίστα η πόλη;

Η πόλη αλλάζει πίστα. Ας αναλογιστούμε το 2030 μια πόλη με μετρό, με το Fly over, το δυτικό προαστιακό, την ανάπλαση ΔΕΘ, το παιδιατρικό στο Φίλυρο, το Θεαγένειο στο στρατόπεδο Καρατάσιου, το πάρκο αναψυχής Παύλου Μελά με το μουσείο των ευρημάτων του μετρό, αλλά και την επέκταση της 6ης προβλήτας στο λιμάνι. Παράλληλα θα έχουν δοθεί σε χρήση και άλλες μικρότερες εκ πρώτης όψεως, άλλες σημαντικές παρεμβάσεις όπως είναι το αλιευτικό καταφύγιο στην Κρήνη, το Κυβερνείο, η μαρίνα στην Κρήνη, το κολυμβητήριο στους Αμπελόκηπους και το αθλητικό κέντρο στον Εύοσμο. Μαζί με όλα τα παραπάνω θα έχουμε έναν εκσυγχρονισμένο ΟΑΣΘ και νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.



Δίπλα σε όλα αυτά θα έχουμε τρία Πανεπιστήμια στην πόλη που θα λειτουργούν σε ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο πλαίσιο. Δημιουργούνται, λοιπόν, προϋποθέσεις για μια οικονομική έκρηξη στην πόλη. Είναι στο χέρι πολιτών, φορέων και πολιτικών ενωμένοι να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία και μόνο μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος για να κάνει το μεγάλο άλμα προς το 2030, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Ξεχωρίζω, με την ιδιότητα του προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, τη δημιουργία και τη λειτουργία με ένα σύγχρονο πλαίσιο του νέου υπουργείου Ανώτατης Παιδείας και Έρευνας πιστεύω πολύ σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Έχουμε ως χώρα τεράστιες δυνατότητες. Αναξιοποίητες όμως. Σήμερα υπάρχουν χώρες αντίστοιχου μεγέθους με την Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ που πρωτοπορούν. Στην Ελλάδα το οικοσύστημα αυτό είναι διασπασμένο.



Η ενοποίηση του και κυρίως η λειτουργία του κι η σύνδεση έρευνας με την επιχειρηματικότητα θα δώσουν τεράστια ευθύνη στη χώρα. Τέλος, επανερχόμενος στο προηγούμενο ερώτημά σας μπορώ να πώ ότι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Θεσσαλονίκη με τις προαναφερόμενες υποδομές θα αλλάξει σίγουρα πίστα.