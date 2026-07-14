Σοκ έχει προκαλέσει στον Πειραιά ο θάνατος ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό ιδιωτικό γκαράζ στην οδό Μήλου.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν από νωρίς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς από τα πρώτα ευρήματα δεν προέκυψαν ενδείξεις βίας ή τραυματισμών στα σώματα των δύο νέων. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό τους, με βασικό σενάριο τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ, ενώ ήταν ενεργοποιημένος και ο κλιματισμός.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συσσωρεύτηκαν καυσαέρια στον ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο και το μονοξείδιο του άνθρακα να εισήλθε στην καμπίνα του αυτοκινήτου, προκαλώντας την απώλεια των αισθήσεων και τον θάνατο των δύο επιβατών.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τεχνικών ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πατέρας του 28χρονου τους εντόπισε

Τους δύο νέους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος ανησύχησε όταν δεν είχε νέα του γιου του και άνοιξε το γκαράζ.

Βρέθηκε μπροστά στο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο το νεαρό ζευγάρι ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρά το σοκ, επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό τους.