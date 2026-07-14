Γάλλοι πεζοναύτες από υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας έκλεψαν τις εντυπώσεις στη μεγαλειώδη παρέλαση στο Παρίσι, καθώς χόρεψαν χάκα.

Γαλλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο χορός έγινε από τους πεζοναύτες της 9ης Ταξιαρχίας, οι οποίοι κατάγονται από τις νήσους Ουαλίς και Φουτουνά που αποτελούν υπερπόντια συλλογικότητα της Γαλλίας από το 1961.

Οι πεζοναύτες χόρεψαν χάκα και έναν χορό των Ουάλις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τραγουδώντας μελωδίες των Κανάκ, ως ένδειξη σεβασμού προς τον στρατηγό τους που αποχωρεί από τη διοίκηση.

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