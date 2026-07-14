Ο Άντι Σέρκις τοποθετήθηκε στη συζήτηση για την περιορισμένη φυλετική διαφορετικότητα στις κινηματογραφικές παραγωγές του «Lord of the Rings», υπερασπιζόμενος τη μέχρι στιγμής σύνθεση του καστ της νέας ταινίας «The Hunt for Gollum».

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον εμβληματικό Γκόλουμ, επιστρέφει στη Μέση Γη τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Σκηνοθετεί τη νέα ταινία και επαναλαμβάνει τον ρόλο του, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Η συζήτηση για τη διαφορετικότητα προέκυψε καθώς όλα τα μεγάλα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής για την παραγωγή είναι λευκοί ηθοποιοί. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Τζέιμι Ντόρναν, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κέιτ Γουίνσλετ και Λίο Γούνταλ, καθώς και παλαιότερα μέλη του καστ, όπως ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο Ελάιτζα Γουντ και ο Λι Πέις.

«Ο Τόλκιν επηρεάστηκε πολύ από τη σκανδιναβική μυθολογία»

Ερωτηθείς για την απουσία μεγαλύτερης ποικιλομορφίας, ο Σέρκις παρέπεμψε στις λογοτεχνικές και μυθολογικές επιρροές του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

«Ο ίδιος ο Τόλκιν επηρεάστηκε πολύ από τη σκανδιναβική μυθολογία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το Σάιρ μοιάζει πολύ, πολύ λευκό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι του Σάιρ παρουσιάζονται ως μία κοινωνία απομονωμένη, η οποία ενδιαφέρεται ελάχιστα για όσα συμβαίνουν πέρα από τα σύνορά της και αντιμετωπίζει με καχυποψία όσους έρχονται από έξω.

Ο 62χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αναγνώρισε ότι η αρχική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον έχει δεχθεί εδώ και χρόνια κριτική για το σχεδόν αποκλειστικά λευκό καστ της. Υποστήριξε, πάντως, ότι η νέα ταινία θα λάβει υπόψη της μέρος αυτής της συζήτησης, χωρίς να προχωρήσει σε επιλογές ηθοποιών που δεν υπηρετούν την ιστορία.

Όπως δήλωσε, οι δημιουργοί δεν σκοπεύουν να παρουσιάσουν μία εκδοχή που θα είναι «πολιτικά ορθή» μόνο για να καλύψει συγκεκριμένες απαιτήσεις εκπροσώπησης ή να «τσεκάρει κουτάκια».

«Μόνο εκεί όπου είναι σχετικό», σημείωσε για το ενδεχόμενο ενός πιο πολυπολιτισμικού καστ.

Η στάση του Σέρκις για την ισότητα

Η τοποθέτηση προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς ο Σέρκις έχει εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ της ισότητας και της μεγαλύτερης εκπροσώπησης στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Μετά τη συμμετοχή του στο «Black Panther», είχε αναφέρει ότι η εμπειρία τού επέτρεψε να αντιληφθεί πώς αισθάνεται κάποιος όταν ανήκει στην εθνική μειονότητα ενός κινηματογραφικού πλατό.

Οι δηλώσεις του για το «Lord of the Rings» δείχνουν ότι επιχειρεί να διαχωρίσει τη γενικότερη υποστήριξή του στη διαφορετικότητα από τις επιλογές που θεωρεί ότι υπαγορεύονται από τον συγκεκριμένο κόσμο και την ιστορία του Τόλκιν.

Τι θα παρουσιάσει το «The Hunt for Gollum»

Η νέα παραγωγή τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στις ιστορίες του «The Hobbit» και του «The Lord of the Rings».

Ο Άντι Σέρκις εξήγησε ότι η ταινία θα εξερευνήσει βαθύτερα την ψυχολογία και την ιστορία του Σμίγκολ, πριν μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά στον Γκόλουμ. Παράλληλα, ο Γκάνταλφ προσπαθεί να ανακαλύψει την πραγματική προέλευση του δαχτυλιδιού που έχει στην κατοχή του ο Μπίλμπο Μπάγκινς.

Η αναζήτηση θα εξελιχθεί τόσο ως πραγματικό ανθρωποκυνηγητό όσο και ως μία εσωτερική, ψυχολογική διαδρομή του κεντρικού χαρακτήρα. Η υπόθεση περιλαμβάνει την αποστολή του Άραγκορν να εντοπίσει τον Γκόλουμ προτού εκείνος αποκαλύψει στον Σάουρον κρίσιμες πληροφορίες για το Ένα Δαχτυλίδι.

Ο Τζέιμι Ντόρναν αναλαμβάνει τον ρόλο του Άραγκορν, ενώ η Άνια Τέιλορ-Τζόι θα υποδυθεί τη Σέρεν, ένα νέο ξωτικό που δεν υπάρχει στα βιβλία του Τόλκιν.

Οι δηλώσεις του Άντι Σέρκις έγιναν σε συνέντευξή του στο BBC News, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Animal Farm» του Τζορτζ Όργουελ, την οποία έχει σκηνοθετήσει.

Το «The Hunt for Gollum» σηματοδοτεί την επιστροφή βασικών συντελεστών του κινηματογραφικού σύμπαντος της Μέσης Γης, με τον Πίτερ Τζάκσον, τη Φραν Γουόλς και τη Φιλίπα Μπόγιενς να συμμετέχουν στην παραγωγή.