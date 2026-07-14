Μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση για την 14η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι. Πολλοί Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολούθησαν την παρέλαση της Τρίτης, την τελευταία του Γάλλου προέδρου πριν από την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2027.

Στην παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, στο Παρίσι συμμετείχαν ελληνικό στρατιωτικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς.

Παράλληλα, περίπου 500 στρατιώτες από τη «Συμμαχία των Προθύμων» που υποστηρίζει την Ουκρανία παρέλασαν στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού την Τρίτη, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τη Γαλλία, θα αποτελέσει σύμβολο της στρατηγικής αφύπνισης της Ευρώπης.

Η παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της Γαλλίας για την Εθνική Εορτή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με περίπου 25 ηγέτες στο Παρίσι, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της συμμαχίας των δυτικών συμμάχων που υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας.

Οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας συμμαχίας αεροπορικής άμυνας, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών και εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσά της, το Κίεβο, και στις γύρω περιοχές.

Ο Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ήταν μεταξύ των περίπου 30 ηγετών που προσκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Στην παρέλαση συμμετείχαν περίπου 25 Ουκρανοί στρατιώτες που παρέλασαν κατά μήκος της πιο διάσημης λεωφόρου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στην παραδοσιακή αεροπορική παρέλαση συμμετείχαν γαλλικά και συμμαχικά ευρωπαϊκά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και γαλλικά μαχητικά Mirage, τα οποία, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν, θα πιλοτάρονταν από Ουκρανούς συγκυβερνήτες που εκπαιδεύονται επί του παρόντος στα αεροσκάφη αυτά.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας τις συμμετέχουσες χώρες ως «εχθρικές».