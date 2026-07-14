Σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026 πυροδότησαν οι δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος συνέδεσε το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης με το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών πριν από την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Μιλώντας στο Action24, ο Πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι μια εκλογική αναμέτρηση τον Οκτώβριο του 2026 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διέξοδος από το κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης που επικρατεί.

«Ίσως οι εκλογές να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Εκεί αποφασίζει ο λαός και, προεκλογικά, όλα τα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι. Την τελική απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της την Πέμπτη, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής πριν από το τέλος Ιουλίου.

Όπως εξήγησε, θα απαιτηθούν λίγες ημέρες συνεδριάσεων, καθώς αναμένεται να τοποθετηθούν πολλοί βουλευτές, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί.

«Εκτιμώ ότι πριν ολοκληρωθεί ο Ιούλιος θα έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί και η δεύτερη ψηφοφορία πριν από το τέλος Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Η αναφορά που άνοιξε συζήτηση για πρόωρες κάλπες

Ο Πρόεδρος της Βουλής άφησε αιχμές για τη χρονική επίσπευση της δεύτερης ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

«Ένα πονηρό μυαλό – βάλτε το δικό μου – θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, εφόσον οι εκλογές επρόκειτο να γίνουν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και τον Σεπτέμβριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Νικήτα Κακλαμάνη αναμένεται να τροφοδοτήσουν τη δημόσια συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς αποτελούν την πρώτη τόσο σαφή δημόσια αναφορά από κορυφαίο θεσμικό παράγοντα σε πιθανή προσφυγή στις κάλπες πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας.