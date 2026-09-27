Έντονη είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου με αφορμή δημοσίευμα του Politico για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τα κενά εποπτείας στον χώρο της υγείας και της ευεξίας στην Ελλάδα.

Αφορμή για την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας στάθηκαν οι αναφορές του καθηγητή για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος υγείας.

Ο θάνατος Μαζωνάκη έγινε πρώτο θέμα στο Politico το οποίο στο εκτενές του ρεπορτάζ συνδέει την απώλεια του δημοφιλή τραγουδιστή με τα κενά εποπτείας στα κέντρα ευεξίας και μακροζωίας. Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο κ. Μόσιαλος υποστήριξε ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης την περίοδο 2010-2011, ωστόσο «το σύστημα σταμάτησε εκεί», προσθέτοντας ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών δεν ακολούθησαν και ότι η ψηφιακή υποδομή της υγείας παρέμεινε ημιτελής.

Ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, κατηγορώντας τον καθηγητή ότι εγκατέλειψε τον επιστημονικό του ρόλο και τοποθετήθηκε πολιτικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Στο @politico έχουν σήμερα ένα άρθρο για τον θάνατο του Μαζωνάκη και τις συνέπειές του κλπ.

Εκεί ο κ. Ηλίας Μόσιαλος ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του 2010-2012, μας είπε ότι τα ψηφιακά εργαλεία στην υγεία φτιάχτηκαν τότε και μετά σταμάτησαν.

Σας καλώ να δείτε στο κινητό σας τώρα το my health app και να διαπιστώσετε εάν αυτό που ισχυρίστηκε για να με πλήξει, έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείσουμε ραντεβού κλπ είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους. Κρίμα κάποτε φαινόταν και σοβαρός….

«Elias Mossialos, director of LSE Health, a world-leading multidisciplinary research centre, says that Greece was once ahead of the game in health care and medical practice. As part of its bailout reforms in 2010-2011, electronic prescriptions were imposed, making the country pioneering by European standards.

“But the system stopped there. Patient records never caught up, and the digital infrastructure that could have become the backbone of a modern health system was left half built,” Mossialos told POLITICO»

Ο Ηλίας Μόσιαλος, διευθυντής του LSE Health, ενός από τα κορυφαία διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, επισημαίνει ότι η Ελλάδα κάποτε βρισκόταν μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της ιατρικής πρακτικής. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν με τα προγράμματα διάσωσης το 2010-2011, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

«Όμως το σύστημα σταμάτησε εκεί. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των ασθενών δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία και η ψηφιακή υποδομή, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά ενός σύγχρονου συστήματος υγείας, έμεινε ημιτελής», δήλωσε ο Μόσιαλος στο Politico».

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Για να καταλάβετε το μέγεθος της αριστερής προπαγάνδας. Στο @politico έχουν σήμερα ένα άρθρο για τον θάνατο του Μαζωνάκη και τις συνέπειές του κλπ https://t.co/68U2ouNgcd



Εκεί ο κ. Ηλίας Μόσιαλος ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2026

Τι αναφέρει το Politico

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε έπειτα από καρδιακή ανακοπή ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, μια ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία συγκεκριμένων νοσημάτων, αλλά τα τελευταία χρόνια προωθείται από κέντρα ευεξίας ως μέθοδος αποτοξίνωσης και παράτασης της ζωής.

Το Politico αναφέρει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας η οποία, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας, δεν διέθετε άδεια για τη συγκεκριμένη πράξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δικαστικές έρευνες φέρονται να έχουν καταγράψει χρονικό κενό 87 λεπτών μεταξύ της κατάρρευσης του τραγουδιστή και της κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταθέσεις και στοιχεία που δείχνουν ότι εργαζόμενοι της κλινικής αναζητούσαν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες ανάνηψης.

Το Politico περιγράφει μια αγορά που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, με κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες αντιγήρανσης, αναγεννητικής ιατρικής, θεραπείες αποτοξίνωσης, ορμονικές παρεμβάσεις και προγράμματα μακροζωίας.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή εντάθηκαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία εντόπισε σειρά παραβάσεων σε δομές υγείας και αισθητικής. Μεταξύ αυτών αναφέρονται μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, λειτουργία τραπεζών βλαστοκυττάρων χωρίς άδεια, ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις χωρίς εξέταση ασθενούς καθώς και δομές που λειτουργούσαν χωρίς παρουσία γιατρού.