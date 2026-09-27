Ο Ιβάν Σαββίδης παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ την Κυριακή (27/9) και μίλησε στον Αλέσιο Λίσι και τους παίκτες του, επαναλαμβάνοντας πως ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ πήγε για τρίτη φορά τη φετινή σεζόν στην προπόνηση θέλοντας να δείξει έτσι στον προπονητή και τους παίκτες ότι είναι πάντα δίπλα τους και τους στηρίζει, περιμένοντας συγκεκριμένα πράγματα από αυτούς: Να είναι ομάδα, οικογένεια και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Σαββίδης, ο οποίος τα είπε και με τους Αλέσιο Λίσι, Λέο Μάτος και Αγησίλαο Τουμαζάτο, μίλησε στην ομάδα και ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αδιαφορεί για το κύπελλο. Η προτεραιότητα όμως, η απόλυτη προτεραιότητα, είναι το πρωτάθλημα.

Ο διοικητικός ηγέτης του «δικεφάλου του βορρά» εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ομάδα έβγαλε την αντίδραση που της είχε ζητήσει την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην προπόνηση και τους ζήτησε να συνεχίσουν με την ίδια νοοτροπία, παραμένοντας ενωμένοι και συγκεντρωμένοι στον στόχο τους.

Ο Σαββίδης εξέφρασε για ακόμη μία φορά την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας και επανέλαβε σε παίκτες και προπονητή ότι θα πρέπει να είναι πάντα ενωμένοι, πειθαρχημένοι και να μην υποτιμήσουν ποτέ κανέναν αντίπαλο. Ιδιαίτερη σημασία, τέλος, έχει και το μήνυμα που έστειλε σε όλους τους παίκτες, παλιούς και νέους.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είπε στους νέους πως θα πρέπει να βλέπουν τον ΠΑΟΚ ως την ομάδα στην οποία θα χτίσουν το μέλλον τους ενώ στους παλιούς τόνισε πως θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην ομάδα και μετά το τέλος της καριέρας τους, προσφέροντας από άλλα πόστα.