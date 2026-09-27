Τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τη δημοσιότητα αποκάλυψε ο Νίκος Οικονομόπουλος, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην άμεση ακύρωση της επετειακής του συναυλίας για τα 20 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι.

Η απώλεια του καλλιτέχνη στις 9 Σεπτεμβρίου οδήγησε τον Νίκο Οικονομόπουλο στην απόφαση να μην εμφανιστεί στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη την αμέσως επόμενη ημέρα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, η οποία προβάλλεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, ο τραγουδιστής αναφέρεται αναλυτικά στις αθέατες πλευρές της φιλίας τους.

Στο σχετικό απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο δημοσιογράφος θέτει το ερώτημα:

«Θέλω να μου πεις γιατί ανέβαλες, Νίκο, τότε τη συναυλία»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος τοποθετήθηκε χωρίς περιστροφές, περιγράφοντας την προσωπική τους επαφή:

«Η συνείδηση μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, εκτός αυτού όμως τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας».

Τα όρια της δημόσιας κριτικής και η επιστροφή στη σκηνή

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δημοφιλής ερμηνευτής τοποθετήθηκε και για τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς σχετικά με τις επιλογές και τη στάση του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθάρισε τη θέση του αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει και τα όρια της αλήθειας».

Η αναβληθείσα επετειακή παράσταση πραγματοποιήθηκε τελικά στον ίδιο χώρο, στο Θέατρο Πέτρας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, δύο εβδομάδες μετά την αρχική ημερομηνία.